Туск висловив занепокоєння Євросоюзу через переслідування Порошенка

"Будь-яка спроба залякати представників опозиції - буде приводом для занепокоєння в Євросоюзі", - заявив президент Європейської Ради на прес-конференції у Загребі, коментуючи український касетний скандал, в якому керівник офісу президента інструктує директора ДБР як вести справу п'ятого президента Порошенка. - "Я сподіваюся, що Україна залишиться тією країною, де правоохоронні та судові органи поважають верховенство права і де немає місця політично вмотивованим переслідуванням".

Туск, якого лише вчора обрали лідером Європейської народної партії, також заявив, що чув про касетний скандал у Києві: "Я чув про цей потенційний скандал. Хоч я і не маю інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше враження, що це дійсно небезпечно".

Дональд Туск, партія якого є в опозиції у Польщі, заявив, що особисто знає, що таке політичні переслідування. "Повірте мені, я знаю, про що кажу, бо у мене є свій власний досвід з цього приводу... Завжди коли влада чи люди у владі використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише для жертв переслідувань, але і для всієї країни".

Туск, який усі ці 5 років був адвокатом України у Євросоюзі, також додав, що стежить за подіями у Києві: "ви знаєте, скільки емоцій і думок ми інвестували в Україну. Я думаю мені не треба пояснювати, як я особисто переживав за усе що відбувається в Україні. Ми завжди дуже уважно спостерігаємо за подіями у Києві".

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Польщі та Європейської Ради Дональд Туск став новим очільником Європейської народної партії.

За матеріалами сайту prm.ua