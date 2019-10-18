Уряд обіцяє врегулювати питання з виплатою лікарняних та допомоги по вагітності та пологах

«Щодня до Фонду надходить від 60 до 250 млн грн. Вчора на рахунках Фонду було 429 млн грн, а сьогодні вже 550 млн грн. Тобто гроші у них є», – підкреслив Олег Коваль.
За словами заступника Міністра, заява про призупинення виплат Фондом соціального страхування є особистою ініціативою поновленого колишнього керівника Фонду Євгена Баженкова: «Призупинення перерахування грошей можливе лише у випадку, коли є усна чи письмова вказівка керівника Виконавчої дирекції Фонду. Підстав для призупинення немає».
Олег Коваль додав, що Міністерство соціальної політики за жодних обставин не співпрацюватиме з фігурантами кримінальних справ щодо розкрадання загальнодержавного майна.
Нагадаємо, що «новий» керівник Виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков є фігурантом 2 кримінальних справ, які стосуються приватизації державного майна. Його було звільнено 15 травня 2018 року рішенням правління Фонду – підставою для чого стали вказівки пана Баженкова про зміну форми власності із державної на приватну 71 об’єкта.
8 листопада Печерський суд м. Києва скасував рішення Правління Фонду про звільнення Євгена Баженкова.
14 листопада у реєстрі судових рішень з’явився НЕПОВНИЙ текст рішення суду, і цього ж дня пана Баженкова «поновив» ПРИВАТНИЙ нотаріус.
18 листопада Міністерство соціальної політики подало скаргу на дії виконавця у Міністерство юстиції, але оскільки повного рішення немає, це блокує процедуру подання апеляції на рішення суду. Суддя, який вів справу – пішов у відпустку на невизначений час.
Для недопущення маніпуляцій із Фондом Міністерство соціальної політики підтримує законопроект №2275, розроблений Комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів (щодо посилення ролі держави в управлінні Фондом).
Найближчим часом питання буде врегульовано.