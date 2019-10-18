Державний бюджет-2020 - бюджет невиконаних обіцянок. Обіцяного економічного зростання немає, підвищення пенсій немає, підвищення зарплати вчителям немає, коштів на добудову гуртожитків військовим немає, грошей на нове харчування в армії не вистачає.

Виборці очікували золоту рибку, а опинились біля розбитого корита, замість омріяного синього птаха, отримали дохлу синицю.

Заява прем’єра Гончарука про 40% зростання протягом 5 років виявились казочкою. Замість 8% зростання за рік, уряд планує наростити економіку в 2020 році на скромні 3,7%.

Доходи бюджету планують зібрати у сумі 1093,7 млрд грн, що на 8,6% більше, ніж у 2019 році. У порівнянні з 2019 роком, коли доходи були на 9,7% більше, ніж у 2018 році фіксуємо сповільнення.

У порівнянні з 1 читанням уряд планує менше коштів отримати від митниці та від олігархів, які використовують надра, тобто видобувають руду, вугілля, нафту й газ:

- 7,4 млрд.грн. ПДВ з ввезених на митну територію України товарів.

- 3,3 млрд.грн. - рентну плату за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.

- 0,5 млрд.грн. – ввізне мито.

У 2020 році Україна знову житиме в борг і буде залежна від зовнішніх та внутрішніх запозичень на астрономічну суму 342,5 млрд грн.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 423,6 млрд грн, або 38,7% від обсягу доходів бюджету.

Удар по децентралізації:

Поправки до бюджетного кодексу завдали удару по децентралізації. Бюджети місцевих громад пограбовані на 150 млрд грн.

У проекті держбюджету на 2020 рік йде наступ на децентралізацію, - успішну реформу часів Порошенка, що зменшила корупцію на рівні уряду і передала кошти та повноваження місцевим громадам. Те, що реально наблизило Україну до Європи.

Гроші місцевих бюджетів відібрано з політичним розрахунком, щоб наступного року, коли будуть відбуватися вибори на місцевому рівні, громади були змушені звертатися за фінансування до уряду, звідки могли би диктувати кого підтримувати на виборах.

Втрати місцевих бюджетів становлять майже 150 млрд грн:

- прямі втрати місцевих бюджетів від зменшення державної підтримки, скорочення джерел доходів – 13,1 млрд грн;

- не забезпечення делегованих повноважень (освіта та охорона здоров’я) – 78,6 млрд грн;

- втрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади – 55,6 млрд грн.

Бюджет оборони і безпеки є недостатнім:

Рівень обороноздатності держави погіршиться у порівнянні з 2019 роком. В абсолютних величинах обсяг зростання не змінився, але з урахуванням зростання цін погіршився.

Зростання видатків на національну безпеку і оборону по загальному фонду бюджету менше на 6 млрд. грн. ніж у 2019 році.

Бюджет Міноборони у порівнянні з минулим роком нібито зріс зі 102 млрд грн у 2019 році до 116 млрд грн в 2020 р, однак в цілому - це значно менше, ніж потреби на оборону та безпеку затверджені рішенням РНБО 25 квітня.

25 квітня 2019р. РНБО на чолі з Порошенком рекомендувала Уряду у бюджетній резолюції орієнтуватись на 368 млрд грн, але після приходу до влади Зеленського уряд Гончарука пропонує витратити на оборону і безпеку лише 245 млрд грн.

Грошові виплати для військовослужбовців ЗСУ залишаються практично без змін. У порівнянні з 2018 роком передбачається зростання лише на 9%.

Це ставить під загрозу питання забезпечення безпеки та обороноздатності нашої країни, викликати відтік професійних та досвідчених військовослужбовців - контрактників.

ДПСУ не отримає достатнього фінансування. Плани зрівняти зарплату прикордонників із грошовим забезпечення в ЗСУ залишаться недосяжною мрією

Соціальні програми та виплати будуть урізані:

Попри заяви про «соціалістичність» Слуг наступного року погіршується фінансування важливих соціальних витрат:

З 1 січня мінімальна заробітна плата складатиме 4723 гривні – зростання лише на 550 грн. Нагадаємо, що за останні роки мінімальна заробітна плата зросла на 2573 грн.

Прожитковий мінімум у порівнянні з бюджетом поданим на 1 читання не змінився. Тобто всі соціальні виплати, які прив’язані до параметрів прожиткового мінімуму будуть заморожені.

Підвищувати пенсії та здійснювати передбачену законом індексацію Уряд у І півріччі 2020 року не збирається.Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, що формує мінімальну пенсію зросте у 2020 році на 8% лише починаючи з липня 2020 року (до 1769 грн.).

«13 пенсія» сплачена за ініціативи Петра Порошенка для найбідніших пенсіонерів скасована взагалі.

Скорочується програма підтримки сільської медицини, яку патронував Порошенко.

Зрізано гроші для Охматдита на відділення онкогематології - мінус 160 мільйонів гривень.

Зменшаться субсидії і зросте безробіття:

- Громадян чекає зменшення субсидій. Видатки на субсидії зменшено на 7 млрд.грн. - з 55 млрд.грн. у 2019 році до 47.6 млрд. грн. у 2020 році.

- Передбачається масове звільнення державних службовців в обласних та районних адміністраціях. Враховуючи, що у деяких регіонах є брак робочих місць, висококваліфіковані кадри будуть вимушені реєструватися у службі зайнятості.

ПРОТЕ НЕ ВСЕ ТАК ПОГАНО:

На 18,4 млн грн збільшено фінансування ДУС для санаторно-курортних закладів - замість їх приватизації, про яку говорили Слуги на виборах.

На 272,8 млн грн зростуть витрати на Верховний Суд, в той час коли за прийнятим законом його чисельність скорочується наполовину.

На вимогу фракції «Європейська Солідарність» у проекті бюджету до 2 читання збільшено фінансування: