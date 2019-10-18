Обрані перевізники на маршрути №7, 8, 18

19 листопада в Білій Церкві відбулося засідання конкурсного комітету з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Біла Церква №7, №8, №18 та №25. Відповідно до законодавства, перевізниками були надані пропозиції щодо перевезення пасажирів.

Конкурс був проведений відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 та на підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради №726 від 08 жовтня 2019 року «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Біла Церква № 7, №8, №18, №25».

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Білоцерківської міської ради. Умови конкурсу затверджені рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради №438 від 11.10.2016 р. «Про затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м.Біла Церква».

Свої пропозиції на конкурс подали такі підприємства, як ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», КП «Тролейбусне управління», ТОВ «Транссіті», ТОВ «Епітранс». Процедуру розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями від перевізників провела начальник відділ транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради Олена Шевченко.

Зокрема на маршрут №7 (4-й мікрорайон – вул. Семашка) документи до конкурсного комітету надійшли ТОВ «Транссіті» та ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», проте згодом підприємство відкликало свою заяву; на маршрут №8 (вул.Івана Кожедуба – Залізничний вокзал) - від ТОВ «Епітранс», на маршрут №18 (Залізничний вокзал – вул.Івана Кожедуба (Хімбуд) виявилося три претенденти: КП «Тролейбусне управління», ТОВ «Епітранс» та ПАТ «Білоцерківський автобусний парк». Пропозицій щодо обслуговування автобусного маршруту загального користування №25 (вул.Василя Стуса – автомагістраль Київ – Одеса (Одеська траса) не надійшло пропозицій від жодного підприємства-перевізника.

Під час конкурсу представники підприємств-перевізників презентували діяльність своїх підприємств, розповіли про якість та кількість рухомого складу, зупинилися на питаннях відповідності транспортних засобів умовам конкурсу тощо. Також відповіли на низку запитань від членів конкурсного комітету, які стосувалися можливостей заміни наявного рухомого складу, працевлаштування відповідних працівників, оснащення автобусів GPS-навігаторами, виконання інвестиційних зобов’язань в цілому тощо.

Таким чином, за підсумками роботи конкурсного комітету, на об’єкт конкурсу

«Автобусний маршрут №7» переможцем конкурсу визначено ТОВ «Транссіті»;

на об’єкт «Автобусний маршрут №8» переможцем визнано ТОВ «Епітранс»;

на об’єкт конкурсу «Автобусний маршрут №18» перше місце посіло КП «Тролейбусне управління», на ІІ місці – ПАТ «Білоцерківський автобусний парк».

Результати даного конкурсу наберуть чинності після винесення на розгляд виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, прийняття відповідного рішення, а також підписання відповідних договорів із перевізниками.

Звертаючись до переможців конкурсу, міський голова Геннадій Дикий наголосив, що після прийняття відповідного рішення виконавчого комітету та підписання договорів транспорт перевізників має відповідати заявленому на конкурс, а інвестиційні зобов’язання – виконуватися. У протилежному випадку виникне підстава для розірвання договорів та оголошення нового конкурсу.

У заході взяли участь: заступник міського голови Олександр Поляруш, представники структурних підрозділів міської ради, підприємств перевізників, громадськості, журналісти місцевих ЗМІ.

За матеріалами сайту БМР