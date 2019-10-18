Виконком – у відставку, а мера просять знайти час для правди

81 сесія БМР надовго запам’ятається міському голові Геннадію Дикому. Причина цьому: не бажання мера вирішувати нагальні проблеми міста та його порожні обіцянки, які дістали не лише простих мешканців Білої Церкви. Втомилися вже й депутати БМР. Сьогоднішня сесія показала, що Геннадія Дикого підтримує лише частково фракція ВО «Свобода» та кілька депутатів від колись рідної меру партії «Самопоміч», від якої він встиг відцуратися перед президентськими виборами.

Уже традиційно на сесію прийшли білоцерківці. На цей раз частина їх була із Заріччя. Громадська активістка Ірина Удовена звернулася до мера та депутатів міськради з проханням перейти від слів та обіцянок до діла та почати вирішувати проблему будівництва окружної дороги. «Упродовж 4 років ми звертаємося до міського голови та депутатів. На мікрорайоні Заріччя склалася жалива ситуація. По вулиці Селянська була перекрита дорога для вантажного транспорту. Але міська влада прийняла креативне рішення зробити двосторонній рух по вул. Шкільній, Ставищанська, Таращанська. По вул. Шкільна дорога ширина 4, 30 м, немає тротуарів, так само їх нема на вул. Ставищанській та Таращанській, по яким до школи та садочка йдуть діти. Це страшна небезпека для дітей, коли поруч по дорозі їдуть вантажівки. До того ж у людей тріскаються будинки, йде вібрація від руху таких машин. Мешканці вулиці 1 Піщана самовільно перекрили дорогу, бо не витримували руху вантажних автомобілів. По вул. Шкільній ще й пустили маршрутку №17, коли автобуси йдуть на зустріч, вони не можуть розминутися, вони заїжджають людям в двір, щоб розминутися. При меру Савчуку не було такого, щоб був двосторонній рух. Я прошу вас заборонити двосторонній рух по вул. Шкільній, Таращанській, Ставищанській, або вирішити питання з будівництвом окружної дороги», - сказала Ірина Удовена.

Мер відповів, що будівництво окружної дороги блокує с. Шкарівка та Білоцерківський район у питанні виділення земельних ділянок під будівництво дороги, проєкт на яку вже виготовлений. «У питанні окружної дороги у вас, Геннадій Анатолійович, знову хтось винен, але не ви. Я вам хочу пояснити. Білоцерківський район зробив детальний план цієї території. Ця дорога району так само важлива, як і місту. Блокує це питання Академія аграрних наук, чиї землі підпадають під прокладання дороги. Можна зробити елементарні кроки. Можна зробити договір міни між власниками паїв та Академією аграрних наук і робити цю дорогу. Треба створити робочу групу і вести переговори з академією по цьому питанню», - зауважив депутат Геннадій Джегур.

Затим виступив народний депутат Микола Бабенко, який звернув увагу мера та депутатів на два питання. По-перше, сьогодні КП БМР «Білоцерківтепломережа» проводить знову громадські слухання з питання підвищення вартості опалення. «Вчора, за моєю інформацією, ви, Геннадій Анатолійович, весь день проводили наради, як же провести сьогодні ці громадські слухання. Прийняли рішення знову накрутити працівників Тепломережі, що їх низькі зарплати залежать не від того, що Тепломережа безбожно розкрадається, а тому що Тепломережі не дають підвищити тариф. Заплановано було приїзд провокаторів на ці слухання, щоб вони влаштовували бійки. «Білоцерківтепломережа» за останні 4 роки була розкрадена більше, ніж на 400 млн. грн. Це більше, ніж річний бюджет розвитку Білої Церкви. Нам знову кажуть, що треба піднімати тариф. Це на фоні зниження вартості газу. Минулого року, коли була висока ціна на газ, Тепломережа зазначала, що продає 670 тис. Гкал тепла населенню, то сьогодні вони вже кажуть, що Біла Церква споживає 370 тис Гкал. Виникає питання: це протягом 4 минулих років фальсифікували документи, чи цього року? Звертаюся до депутатів: забороніть Тепломережі піднімати тариф, поки ви самі не розберетеся за рахунок чого підвищуються тариф і куди зникло 400 млн. грн», - зазначив Микола Бабенко.

І тут, раптом з’ясувалося, що Тепломережа не піднімає тариф! Ще два тижні тому, комунальне підприємство планувало його підвищити з 1550 до 1736 грн за 1 Гкал, а зараз вже нібито ні. «Про жодне підвищення не йдеться. Тариф обговорюється на рівні 1550 грн. Це робиться просто для затвердження структури тарифу», - запевнив мер. Овва! За два тижні та після активного втручання ГО «Біла Церква Разом» і народного депутата Миколи Бабенка позиція мера і комунального підприємства різко змінилася.

По-друге, Микола Бабенко звернувся щодо неучасті міської влади на засіданнях суду, де ТОВ «Транссіті» намагається скасувати рішення сесії БМР про повернення тарифу на проїзд у розмірі 5 грн. Як відомо, на суд представники міської влади не прийшли. «Вперше в історії українського самоврядування, міська влада відмовляється брати участь у судовому засіданні. Навіть суддя зобов’язав вас надати представника. Я прошу депутатів зобов’язати мера направити представника в суд. Стосовно тих трьох маршрутів, по яким оголошено конкурс, запропонуйте їх ТОВ «Трансіті». Бо у нас всі маршрути з великим пасажиропотоком віддані ТОВ «Трансіті», а маршрут №25 відданий компанії, яка дійсно не може його обслуговувати», - зазначив Микола Бабенко.

Після перерви жваві дискусії продовжилися. Зокрема, депутати підтримали проєкт рішення депутата Сергія Мартинюка про відставку чинного виконкому БМР. Мер пообіцяв рішення заветувати.

Після звіту мера за 8 місяців роботи, депутати почали ставити питання. Зокрема, депутата Володимира Вовкотруба зацікавило завдяки якому «диференційовану підходу при встановленні ставок земельного податку» збільшилося надходження на 17% по земельному податку в міський бюджет. Мер намагався з усіх сил запевнити, що вдалося знайти суб’єктів господарювання, які раніше не платили оренду плату за землю. Але депутатів не проведеш. «Я з вами, Геннадій Анатолійович не погоджуюся, що збільшилася база оподаткування, а тому зросли надходження по земельному податку. Я поясню чому вони зросли. Бо ми з вами "дали в штангу". Коли ми влупили по 7000 грн земельного податку людям за землю під хатами і потім це рішення відміняли. Так я б цим не хвастався», - порадив меру депутат БМР Володимир Вовкотруб.

Також Володимир Вовкотруб зауважив, що за рік для МЛ№2 купили лише комп’ютерну техніку та аналізатор крові. «Що стосується реанімації жодної копійки не виділено. Хочете підемо разом в реанімацію і ви побачите в яких умовах лікуються хворі. Коли на 12 ліжок є 5 апаратів штучної вентиляції легень, які вже вичерпали свій термін придатності, а при нормі має бути – 24. У вас в пріоритеті – те, що бачать всі люди, звісно в реанімацію всі зайти не можуть. Але це вже крик душі! У звіті мова йде про кольпоскопічне обладнання. Так і це не ваша ініціатива, а людей, які подали проєкт на громадський бюджет придбати такий апарат. У нас кількість народжених до кількості померлих громадян мінус 342 у цьому році», - зазначив Володимир Вовкотруб. Мер, як завжди, закликав не драматизувати ситуацію, адже у місті мешкає 214 тис. населення. Мабуть, на термін правління Геннадія Дикого такої кількості населення вистачить для наповнення бюджету. І все звалив на керівників лікарень та управління охорони здоров'я БМР, які мають подавати запити на закупівлю обладнання.

Загалом натяки на, м’яко кажучи, обман з боку мера, витали в міській раді вже неодноразово. Згодом не витримав ще один депутат Ігор Гейло, який просив при розгляді бюджетного питання направити кошти зі спортивного на дитячий майданчик, що було підтримано депутатами на попередній сесії. Як виявилося, хоча депутати й проголосували, мер після сесії розпорядився діяти інакше. «Ви в ручному режимі заступнику мера і керівнику управління капбудівництва розпорядилися не виділяти туди гроші. Ви, Геннадій Анатолійович, обрисуйте для себе в календарі один день, коли ви говорите правду. Такого дня за 4 роки каденції у вас не було», - обурився Ігор Гейло.

На цьому оголосили перерву. Після якої депутат Володимир Бабенко подарував своєму колезі Ігору Гейлу стетоскоп. Для чого і чому, дивіться далі у відеоархіві сесії БМР.