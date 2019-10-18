У Білій Церкві встановлять меморіальну та пам'ятні дошки трьом землякам

- меморіальну дошку загиблому учаснику антитерористичної операції Гончаренку Василю Володимировичу на фасаді Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської області (за адресою: м. Біла Церква, б-р. Княгині Ольги, 11);
- пам’ятну дошку видатному вченому, академіку Української академії наук національного прогресу, академіку Нью-Йоркської академії наук, заслуженому працівнику вищої школи України, Почесному громадянину м. Сквира, члену Золотого фонду м. Біла Церква, доктору біологічних наук, професору Білоцерківського національного аграрного університету Кононському Олексію Івановичу на фасаді багатоквартирного житлового будинку (за адресою: м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 21);
- пам’ятну дошку класику сучасної української літератури, лауреату Національної премії ім. Т.Г. Шевченка, літературних премій ім. Андрія Головка та ім. Івана Нечуя-Левицького, Почесному громадянину міста Біла Церква, громадському діячу Міняйлу Віктору Олександровичу на фасаді багатоквартирного житлового будинку (за адресою: м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 3).