Що планують робити зі знахідкою останків людей у Білій Церкві?

10 жовтня у Білій Церкві відбулося засідання робочої групи по вирішенню ситуації, яка склалася внаслідок виявлених поховань по вул. Шолом-Алейхема на території колишнього військового містечка.

Засідання відкрив голова робочої групи, заступник міського голови Анатолій Кравець. Він поінформував присутніх, що нещодавно у ході будівельних робіт на території колишнього військового містечка було виявлено останки невідомих осіб.

Представники поліції, що були присутні на заході, зауважили, що виявлені останки невідомого віку. Проте після візуального обстеження було визначено, що захоронення є давнім.

Історик Олексій Стородуб повідомив,що згідно карт захоронень на території міста Біла Церква на місці, де наразі відбувається будівництво гуртожитку для військовослужбовців, з 16 до 20 сторіччя знаходилося старовинне єврейське кладовище, яке згодом було знищено та забудовано. Тому ця територія може нести культурну та історичну цінність.

Шляхом обговорення присутні прийняли такі рішення: написати звернення від міського голови Геннадія Дикого на Міністерство культури України для визнання культурної та історичної цінності, звернутися до квартирно-експлуатаційного відділу з приводу призупинення будівництва гуртожитку для збору останків, проведення їх експертизи та подальшого перепоховання, зафіксувати знайдені рештки у Білоцерківському відділі поліції ГУ Національної поліції України в Київській області для отримання акту про знахідку та передати їх на зберігання до КП БМР «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг».

За матеріалами сайту БМР