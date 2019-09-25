КП БМР "Білоцерківтепломережа" виділили з міського бюджету 4, 2 млн. грн

Таке рішення депутати ухвалили 2 жовтня на позачерговій 79 сесії БМР. Щоправда, не без суперечок.

Доповідаючий по цьому питанню заступник міського голови Анатолій Кравець запропонував проект рішення з правками, де сума, яку планували виділили для поповнення статутного капіталу "Білоцерківтепломережі" зросла аж до 6, 7 млн. грн. Депутати відмовилися виділяти такі гроші.

"Була пропозиція до 2, 220 млн. грн, які прописані в проекті рішення, додати ще 2 млн. грн і таким чином контролювати комунальне підприємство по витратам. Я розумію, що їм потрібно ще 9 млн. грн. Але у них є відділ по роботі з боржниками. Зі слів міського голови споживачі заборгували підприємству 80 млн. грн. Тому хай підприємство працює з боржниками. А то вони до нас будуть тільки листи писати щодо виділення безповоротної допомоги" , - сказав депутат Сергій Беркут.

Депутат Андрій Король також запропонував не поспішати з виділенням 6, 7 млн. грн. Відтак депутати підтримали 33 голосами надання допомоги підприємству.

Нагадаємо, попередній раз БМР виділяла безповоротну фінансову допомогу підприємству у розмірі 5 млн. грн.

10 червня 2019 року виконком БМР затвердив висновок комісії, яка пропонує надати підприємству безповоротну фінансову допомогу 17 млн. грн.

За інформацією заступника мера Інни Новогребельської, підприємство заборгувало перед НАК "Нафтогаз України" понад 408 млн грн. Населення боргує підприємству понад 100 млн. грн за опалення.