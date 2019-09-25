Депутати скасували рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у маршрутках

Чергова 78 сесії БМР міської ради була для міського голови Геннадія Дикого вельми непростою. Він, чи то через брак бажання комунікувати з депутатами, чи ще з якихось інших причин настільки втомив місцевих обранців, що сьогодні депутати підготували меру "виховну годину".

До початку сесії в міську раду почали заходити білоцерківці літнього віку, учасники АТО, керівники ОСББ. Це вже традиційно. Рідко коли сесія проходить без обурених білоцерківців. Очевидно, це є показником уміння міської влади «вчасно» чути громаду та «оперативно» реагувати на її звернення.

Перед початком розгляду порядку денного народний депутат Микола Бабенко попросив дозволу виступити. «Я змушений до вас звернутися, тому що наприкінці минулого тижня до пене звернувся учасник АТО, інвалід війни, якого не просто викинули з маршрутки, а ще й погрожували розправою за допомогою бити. З перевезенням пільговиків у Білій Церкві склалася безпрецедентна ситуація. На цьому тижні я звернуся до поліції про вчинення злочину керівником ТОВ «Транссіті» Юрієм Нестерчуком щодо фальсифікації розрахунків тарифу на проїзд. Звернуся до поліції щодо дій транспортного відділу БМР та міського голови Геннадія Дикого, який керував виконкомом, на якому прийнято рішення про підвищення тарифу на проїзд. Міському голові було донесено до відома, що тариф на проїзд сфальсифікований про що свідчить дві експертизи. Ви, чи то не захотіли уважно вивчати це питання, чи в злочинній змові піднімали цей тариф. Я хочу звернутися до депутатів. Ми з вами неодноразово спілкувалися щодо підвищення тарифу. Досить чекати бурхливою реакції громади. Ви маєте скасувати рішення виконкому і щодо тарифу по 7 грн, і щодо тарифу по 6 грн», - сказав Микола Бабенко.

Депутати підтримали його пропозицію та скасували рішення виконкому БМР від 15.01.2019 № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування», рішення виконкому БМР від 07.05.2019 р №348 «Про зупинення дії рішення виконкому БМР від 15.01.2019 р №10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування » до 31 грудня 2019 року та встановлення тимчасового тарифу на період зупинення». Міським перевізникам під час визначення розміру тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування виходити із розмірів таких тарифів, встановлених виконкомом БМР від 23 січня 2018 року №47 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування».

Депутат Сергій Наконечний звернувся до мера з проханням поговорити з перевізником ТОВ «Транссіті», щоб їх водії не поводили себе по-хамськи. Депутат Андрій Король зазначив: «Геннадій Анатолійович, народ свій треба слухати. Бо що експертиза Миколи Бабенка, що експертиза Громадської ради підтвердили, що обґрунтований тариф – 5 грн. Підвищення тарифу – це ігнорування думки громади». Депутат Анатолій Гончар запитав у мера, а чому ж до сих пір у маршрутках не встановлені валідатори, за встановлення яких міський голова ще у 2016 році агітував членів виконкому. Валідатори дали б змогу точно облікувати кількість пасажиропотоку та кількість пільговиків. Проте відповідь на це питання не прозвучала.

Тож після скасованих рішень виконкому тариф має повернутися до розміру 5 грн на проїзд у маршрутках Білої Церкви. За таке рішення проголосувало 33 із 36 присутніх на сесії депутатів БМР. Чи повернеться, побачимо з часом.

Також депутати внесли пропозиції розглянути ті питання, які місяцями «відкладалися в довгий ящик», а саме: про порядок призначення директорів комунальних підприємств (ініціатор депутат І. Гейло) та про створення наглядових рад на комунальних підприємствах (ініціатор Г. Джегур). Затим підтримали ці питання. Хоча проти обох активно виступав міський голова Геннадій Дикий.

А от КП БМР «Білоцерківтепломережа» депутати відмовилися надавати безповоротну фінансову допомогу у розмірі 4, 7 млн. грн. (ще минулого тижня на позачергову 77 сесію виносився проект рішення про розмір допомоги 2, 6 млн. грн). Депутати не зрозуміли на що підуть ці гроші і чому так різко ростуть фінансові апетити монополіста. «Почекайте, а де ще взялося 2 млн?», - здивувався Василь Савчук. «Василь Петрович, ну пам’ятаєте вчора на погоджувальній раді домовилися зняти з амбулаторії 2 млн. грн, яка не буде будуватися в цьому році, і направити додатково на Тепломережу», - пояснив мер. У результаті вирішили перенести це питання на середу, 2 жовтня.

Також депутати прийняли рішення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Біла Церква. Щоправда, доповідаючий по цьому питанню заступник мера Анатолій Кравець, власне як і мер Геннадій Дикий, не змогли дати відповідь на питання депутата Геннадія Джегура, скільки ж заплатило дивідентів у бюджет міста ПРАТ КАТП-1028.

Також депутати підтримали проведення конкурсів на реконструкцію площі Т. Шевченка з визначенням місця розташування пам'ятника Т. Шевченку (преміальний фонд 140 тис. грн), на реконструкцію парку ім. Т. Шевченка (преміальний фонд 170 тис. грн), на реконструкцію Торгової площі (преміальний фонд 170 тис. грн).