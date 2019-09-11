Сесія в порожньому залі

12 вересня відбулося засідання позачергової 76 сесії Білоцерківської міської ради, на якому депутати мали розглянути 18 питань, що напередодні заветував міський голова Геннадій Дикий. Те, що вето не вдасться подолати, було зрозуміло від початку. Вето долається двома третинами складу ради, тобто потрібно не менше 28 голосів. А на засідання прийшло лише 27 депутатів.

На засіданні вдалося прийняти два питання, які тривалий час не могли розглянути. Депутати підтримали питання щодо створення КП БМР Спортивний клуб «Біла Церква», метою роботи якого є організація та проведення спортивних змагань професіоналів, аматорів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з футболу, баскетболу, волейболу, хокею та інших видів спорту, визнаних в Україні.

Також депутати нарешті виділили нежитлове приміщення (вул. Я. Мудрого), 44, що знаходиться у комунальній власності в безоплатне користування громадській організації «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» для здійснення статутних завдань. Право користуватися приміщенням надано до кінця поточного року.

Далі почали розглядати заветовані земельні питання. Депутати попросили перерви. Мер прочекав на депутатів близько години і вирішив продовжити сесію у порожньому залі. З однодумців – лише секретар міськради Вадим Кошель та депутат від ВО «Свобода» Василь Шевченко. Депутат Сергій Мартинюк вимагав від мера провести перереєстрацію. Мер, наче знущаючись, поставив це питання на голосування. А оскільки на той момент у залі було 5 осіб, то, звісно, це рішення не могло бути підтримано більшістю голосів. Відтак перереєстрацію не провели. Навіть депутат від «Самопомочі» Андрій Лєонов не зрозумів такого кроку і разом з Сергієм Мартинюком покинув сесійну залу. Депутат Олександр Ореховський вирішив подивитися, чим закінчиться таке засідання. Адже ще не було сесії, на якій би були присутні лише два депутати і мер.

"У Верховній Раді сидить три чоловіка і проводять сесію", - сказав мер і вирішив, що в Білій Церкві теж варто так спробувати

Тим не менше, всі 18 питань поставили на голосування. Звісно, вето не було подолане. На сайті Білоцерківської міськради з’явилася новина про те, що «згідно із позицією Геннадія Дикого дані рішення були прийняті без урахування суттєвих зауважень від виконавчих та правоохоронних органів, а це є недопустимим, як з правової так і з моральної сторони».

Зокрема, міський голова вважає, що «на ряді земельних ділянок «чорними реєстраторами» зареєстровано право власності на нерухоме майно, а тепер під це нерухоме майно заявники хочуть отримати у користування земельні ділянки».

Також, як з’ясувалося, декілька рішень стосуються земельних ділянок, що знаходяться біля «Острову Дитинства» на території унікальних природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду. Одна земельна ділянка належить до охоронної зони пам’ятки місцевого значення «Башти Шухова». Ще одне рішення передбачає поділ земельної ділянки, що вже передана в постійне користування комунальному підприємству «Тролейбусне управління» на користь іншої юридичної особи».

Звісно, можливо такі рішення й не варто приймати. Але, як виявилося, всі ці застереження чомусь з’явилися несподівано. «13 земельних питань, які були вчасно оприлюднені, пройшли розгляд на земельній комісії, не отримали жодних зауважень від профільних управлінь, були самостійно зняті з порядку денного міським головою Геннадієм Диким. Без пояснень. Ми включили ці питання до порядку денного і тут почали з’являтися застереження ніби «карти з рукава». Всі ці питання ми повторно розглянули на комісії. Заперечення просто висмоктані з пальця», - зазначив під час круглого столу депутат Володимир Вовкотруб, голова з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою БМР.

Очевидно, у мера Геннадія Дикого знову назріває політичний конфлікт з депутатським корпусом.