У Білій Церкві назріває політична криза

11 вересня у конференц-залі ТРК «Крокус» відбувся круглий стіл «Політична криза у місцевій владі: депутати незадоволені роботою мера». Вже очевидно, що нині для міського голови Білої Церкви головне –електоральний рейтинг, адже незабаром вибори. Геннадій Дикий розуміє, що звинувачення у його бік небезпідставні і спростувати їх він не може. Саме тому мер намагається нівелювати увесь негатив, перекладаючи його на депутатів. Із озвучених заяв виходить, що усі успіхи Білої Церкви – особиста його заслуга, а всі недоопрацювання – провина депутатів. Депутати Білоцерківської міської ради Василь Савчук, Андрій Король, Сергій Беркут, Володимир Вовкотруб, Ігор Гейло та Геннадій Джегур, які взяли участь у круглому столі, розповіли про реальний стан справ у місті та небажання мера реагувати на очевидні проблеми.

Василь Савчук, депутат БМР, фракція ПЕВУ

Під час 75 сесії БМР багато негативу було спрямовано на депутатський корпус, тому я вдячний ТРК «Крокус» за організацію такої зустрічі та можливість пояснити наші дії. Сесія була погано підготовлена, депутати у випадку земельних питань взагалі не розуміли, за що вони голосують. Щодо приміщення для учасників АТО, я хотів би сказати: у Білій Церкві існує 5 чинних громадських організацій, які захищають інтереси учасників АТО та їхніх родин, як вибрати, кому надати приміщення? Зрештою депутатська комісія прийняла рішення надати це приміщення в оренду Всеукраїнській організації учасників бойових дій (керівник В.Вовченко), яка б там спільно з іншими організаціями створила простір для психологічної реабілітації бійців, вирішення їхніх соціальних проблем тощо. Аналогічною була ситуація, коли після аварії на ЧАЕС у місті виникло багато організацій, які захищали права чорнобильців. Тоді було прийняте рішення під егідою «Союзу Чорнобиля» надати приміщення, в якому всі ці організації спільно вирішували свої питання. Тому і в цьому випадку потрібно діяти таким чином. Проте чомусь прохання учасників АТО не могли задовольнити ще з квітня 2019 року. (12 вересня на позачерговій 76 сесії було прийнято рішення по передачу в оренду Всеукраїнський організації учасників бойових дій приміщення за адресою: вул. Я.Мудрого, 44 – прим. ред.)

Андрій Король, депутат БМР, фракція «Опозиційний блок»

Хочу розповісти, як з ініціативи міського голови Геннадія Дикого ми ледве не продали готель «Рось». На 75 сесію виносився відповідний проєкт рішення про продаж приміщення на аукціоні. Пропонувалося продати готель та автостоянку, а борги у сумі 10 млн грн підприємства лишалися б громаді міста. До того ж довелося б виселяти працівників КП БМР «Білоцерківтепломережа», ЦНАПу тощо. Куди їх переселити? У приміщення на Театральній, яке ми купили торік під ЦНАП? Але ми не знаємо вартостіремонту цього приміщення і коли він буде зроблений. Там мінімум потрібно 25-30 млн грн для доведення будівлі до робочого стану. Ми не бачили проєктно-кошторисної документації, яка нібито була замовлена на це приміщення. Тому з колегами вирішили змінити проєкт рішення на «заборону продажу об’єкта комунального майна». Ще одне болюче питання – безпека міста. Мер чомусь вирішив на цьому зекономити. Після звільнення керуючого справами Сергія Постівого відразу скоротили витрати в сумі 5 млн грн програми СМАРТ-СІТІ, за якою фінансується встановлення та обслуговування відеокамер по місту.

Сергій Беркут, депутат БМР, фракція ВО «Батьківщина»

Я прошу звернути увагу на те, в якому стані знаходиться одне з комунальних підприємств – Парк культури та відпочинку Т.Г. Шевченка. Зокрема навесні у парку не було кому прибрати листя, до цієї роботи долучали ДЖКГ. Атракціони у парку застарілі, їм треба провести оцінку технічного стану, а то й замінити. Проте для цього керівництво парку мало би підготувати план розвитку комунального підприємства, щоб ми виділяли гроші під конкретні цілі. Плану немає. Ні депутатському корпусу, ні громаді міста не зрозуміло, що буде з парком завтра. Що планується робити з танцювальним майданчиком, який вже два роки не задіяний? Ще два роки і він не буде підлягати відновленню. Що розвивається в парку? Торговельні точки! У місті боремося, щоб зменшити кількість наливайок, обмежити час продажу спиртного, а в парку культури продається глінтвейн!Який приклад бачать діти? Ми вирішили звільнити керівника парку, але мер наклав на це рішення вето. Знову будемо повертатися до цієї теми.

Володимир Вовкотруб, депутат БМР, фракція «Радикальна партія Олега Ляшка»

Дякую ТРК «Крокус» за можливість донести до білоцерківців інформацію, що стосується розгляду земельних питань. У порядку денному сесії таких питань – майже 90%. Участь в роботі земельної комісії беруть представники управління самоврядного контролю, земельних ресурсів, містобудування та архітектури, також запрошуємо юридичне управління та інші підрозділи за потреби, щоб всебічно розглянути питання, яке виноситься на комісію. Про результати розгляду кожне з цих управлінь може надати зауваження чи пропозиції. Ці зауваження озвучують для всіх депутатів на сесії, щоб кожен міг правильно визначитися під час голосування. До того ж розгляд земельних питань – це адміністративна послуга. На розгляд заяви та прийняття рішення надається місячний термін. Відмова має бути вмотивована. Якщо в місячний термін не розглядається заява, то за законом настає поняття мовчазної згоди, тобто виходить, що без розгляду заяви, ми автоматично згодні із заявником.

75 сесія викликала у мене багато запитань. 13 земельних питань, які були вчасно оприлюднені, пройшли розгляд на земельній комісії, не отримали жодних зауважень від профільних управлінь, були самостійно зняті з порядку денного міським головою Геннадієм Диким. Без пояснень. Ми включили ці питання до порядку денного і тут почали з’являтися застереження ніби «карти з рукава». Всі ці питання ми повторно розглянули на комісії. Заперечення просто висмоктані з пальця. Приміром, питання будівництва Макдональдса на масиві Леваневського. Містяни хочуть, щоб такий об’єкт у нас з’явився. Депутати розглядають відповідний проєкт, проте мер не включає в порядок денний. Причина: у ділянки немає кадастрового номера. Так на цій же сесії було розглянуто 25 питань по сервітуту, які теж не мали кадастрового номера і не ветувалися мером. Більше того, у нас близько 700-800 сервітутів затверджено без кадастрового номера, але вони не ветувалися. Значить, в цьому питанні є якесь упереджене ставлення саме до цього підприємця. Ще одне питання – розроблення детального плану під будівництво мийки біля АТБ на вул. Льва Толстого. Мер наклав вето, тому що, на думку юристів міськради, у підприємця незаконне право власності. Прокуратура надала нам відповідь, що провели розслідування і закрили кримінальне провадження, бо немає ознак злочину. Проте рішення ветується! Як може розвиватися бізнес в таких умовах?

Ігор Гейло, депутат БМР, фракція «Радикальна партія Олега Ляшка»

У нас були професійні команди з футболу, волейболу, баскетболу, які виступали за місто на різних рівнях змагань, різні спортсмени ставали призерами та чемпіонами Європи та світу. Наразі після закінчення спортивної школи та ліцею, вони їдуть з нашого міста, бо коштів направляти їх надалі на змагання у Білій Церкві немає. Водночас ми 20 млн грн в рік витрачаємо на спортивні школи. Ви лише вдумайтеся: 5-6 років у нас немає учасників Олімпіади, всього 6 тис. грн виділено на турнір з вільної боротьби ім. Медведя!

Я півтора роки тому почав готувати проєкт рішення про створення комунального підприємства «Спортивний клуб «Біла Церква», яке буде об’єднувати спортсменів-випускників шести спортивних шкіл, обласного ліцею, школи олімпійського резерву «Промінь», стадіон «Трудові резерви», займатися фінансуванням талановитої спортивної молоді, щоб вони представляли саме наше місто на світових змаганнях. Звертатися до різних міських чиновників. Проте до цього часу це рішення не винесено на розгляд депутатів. Ми сьогодні маємо переконувати міського голову Геннадія Дикого, що містянам потрібен спорт. Коли у нас під час проведення змагань та марафону немає куди поселити спортсменів, мер надумав продати єдиний комунальний готель! (12 вересня на позачерговій 76 сесії було прийнято рішення про створення КП БМР «Спортивний клуб «Біла Церква» – прим. ред.)

Геннадій Джегур, депутат БМР, фракція «БПП – «Солідарність»

Хочу повідомити, що на профільній депутатській комісії 10 вересня заслухали стан підготовки міста до опалювального сезону. 80% багатоквартирних будинків, 90% садочків, шкіл та лікарень готові до прийняття теплоносія. А от КП БМР «Білоцерківтепломережа», яке є монополістом у сфері надання послуг з опалення, за словами директора підприємства Владислава Безукладнікова, є банкрутом. Заборгованість населення та інших споживачів перед «Тепломережею»– 108 млн грн, а заборгованість підприємства перед «Нафтогазом» та іншими контрагентами – 411 млн грн. Навіть якщо всі боржники «Тепломережі» розрахуються, у підприємства залишиться своїх боргів – 300 млн грн! Не дивно, що штат працівників скорочують, решту – переводять на неповний робочий день, зростає заборгованість по зарплаті. Отже це все наштовхує на думку, що опалювальний сезон 2019-2020 р. у нас під загрозою зриву. Владислав Безукладніков так і сказав: ми зможемо розпочати опалювальний сезон, проте не знаємо, чи продовжимо.

Контракти з керівниками комунальних підприємств укладає міський голова Геннадій Дикий. Це його безпосередня відповідальність. То що мер і його підлеглі роблять для того, щоб цю проблему вирішити? Не потрібно перекладати власну відповідальність на інших. Коли це питання порушувалинаприкінці минулого року, не було плану виходу підприємства з кризової ситуації, просто змінили керівника. І тепер для порятунку підприємства знову мер буде просити депутатів виділити «Тепломережі» з бюджету мільйони гривень. Адже вже на виконкомі затвердили рішення, що підприємству треба дати не менше 17 млн грн. При цьому на сесії ми вже виділили 5 млн. Отже, незабаром попросять ще 12 млн грн. Оце й весь вихід з кризового стану.

Отже, позиція депутатів зрозуміла. Для нас же очевидно, що міський голова будь-якого населеного пункту – це не зіркова постать, а, насамперед, ефективний менеджер, який має дбати не лише про благоустрій, а вирішувати проблеми медицини, освіти, комунального господарства, культури та спорту. І, найголовніше, бути командним гравцем, чути всіх, радитися з міською радою, брати відповідальність на себе. Адже у погоні за рейтингом можна легко занедбати місто!