Музична школа№3 та школа мистецтв №3 знову конфліктують

27 серпня 2019 року відділ культури та туризму БМР своїм наказом розподілив між музичною школою №3 та школою мистецтв №3 кабінети у приміщенні по вул. Леваневського, 47/1. Першим виділено 5 кабінетів, а другим – 22, згідно того контингенту учнів, який затвердили 13 серпня на засіданні виконкому БМР (Білоцерківська школа мистецтв №3 - 595 учнів, Білоцерківська музична школа №3 - 81 учень).

Наказ спричинив черговий виток скандалу. Викладачі музичної школи №3 у сюжеті ТРК Крокус запевняють, що їх не пускають до кабінетів школи.

Нагадаємо, міська влада Білої Церкви на чолі з мером Геннадієм Диким в 2018 році намагалася ліквідувати музичну школу №3 та створити на її базі школу мистецтв №3. Викладачі та батьки учнів тоді розділилися. Хтось підтримав керівництво музичної школи №3, хтось повірив міській владі, яка пообіцяла у новоствореній школі ще й відкрити класи хореографії, образотворчого та театрального мистецтва.

Білоцерківська міська організація Профспілки працівників культури звернулась до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним та скасувати рішення БМР № 2788-56-VII від 06.09.2018 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківська школа мистецтв № 3 в місті Біла Церква». Суть рішення міської ради полягала у спробі змінити керівництво музичної школи шляхом її ліквідації та створення на її базі нової з оновленим складом керівників.

29 травня 2019 року Шостий Апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу профспілки задовольнив повністю. Таким чином, рішення Білоцерківської міської ради про ліквідацію музичної школи №3 скасовано.

Підстави для скасування рішення суду першої інстанції були такі:

порушено Регламент Білоцерківської міської ради щодо включення питання до порядку денного сесії міської ради;

профільна депутатська комісія винесла рішення, яким не рекомендувала розглядати дане питання на сесії Білоцерківської міської ради;

відсутнє погодження Міністерства культури про ліквідацію дитячого музикального закладу.

Білоцерківська міська рада подала касацію на рішення суду, проте до розгляду справа ще не призначена. Також подали клопотання про зупинення рішення апеляції.

Дії влади спровокували: