Міська рада погодилася визнати позовні вимоги громадян

На 75 сесію, яка відбулася 29 серпня, прийшли жителів будинку за адресою Пролетарська, 8. Це вже не перший їхній візит до міськради. На жаль, лише власною фізичною присутністю в сесійному залі жителі міста можуть відстояти власні права на прибудинкову територію біля їхнього будинку, де підприємці надумали будувати 4-поверховий торговельний центр.

«Ми просимо визнати те, що рішення щодо нашої Пролетарської було невірне і все. Це нам потрібно для суду. А на суд ми вже подали. І знімати його з розгляду нелогічно, бо забудовник вже риє котлован», – зазначив під час сесії голова ОСББ «Аманд» Ярослав Марущак.

Отже, під тиском громади та за наполяганням депутатів Бориса Смутка, Юрія Петрика, Дмитра Поліщука їхні колеги підтримали рішення про визнання позовних вимог ОСББ «Аманд» у справі №991/2115/19 щодо скасування рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки. Цим документом визнаються вимоги ОСББ щодо скасування рішення міської ради від 2016 року, яким поновлено догорів оренди землі біля будинку на вул.Пролетарська,8. Так мешканці будинку сподіваються зупинити небажану забудову, хоча юридичне управління БМР запевняє, що це мало, чим їм допоможе.

Розгляд питання відбувався бурхливо, адже спершу секретар міськради Вадим Кошель заявив, що проєкт рішення не оприлюднений упродовж 20 днів, тому його треба відкласти до позачергової сесії БМР.