Оголошується конкурс на премію ім. М.С. Вінграновського

Комісія по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського повідомляє про прийом документів на здобуття премії за 2019 рік.

Матеріали кандидатів відповідно до вимог положення подавати до 01 листопада 2019 року за адресою: м. Біла Церква,вул. О. Гончара, 11, тел. 38-20-12 (управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради).

Вимоги щодо присудження міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського

Міська молодіжна літературно-мистецька премія імені М.С. Вінграновського присуджується раз на рік рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за поданням управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради на підставі рішення конкурсної комісії по присудженню міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М.С. Вінграновського з метою всебічного сприяння розвитку обдарованої молоді, формування творчої особистості, створення в місті умов для її самореалізації.

Лауреатами премії можуть стати творчі працівники в галузі літератури та мистецтва віком від 15 до 35 років, творчі колективи, учасники яких мають відповідний вимогам вік, які живуть і творять у Білій Церкві або жителі інших регіонів, які виявили значні творчі успіхи, ведуть активну громадську роботу в місті з духовного збагачення молодого покоління.

Премія присуджується за творчі здобутки або твори, надруковані або оприлюднені в іншій спосіб, протягом року присудження премії, і які стали значною подією в культурному та мистецькому житті Білої Церкви.

Колективам і особам, які стали лауреатами, повторно премія не присуджується.

Кількість премій - 2.

Висунення кандидатів на присудження премії здійснюється творчими спілками, громадськими організаціями, трудовими колективами або шляхом самовисунення.

Подання організації, колективу (або заява у разі самовисунення), матеріали з відображенням основних досягнень претендентів, конкурсні роботи у завершеному вигляді (надрукованому, в аудіо- чи відео- запису або в інший спосіб) та листок об’єктивних даних претендента на здобуття Премії (додаток), подаються до управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради до 01 листопада за адресою: м. Біла Церква,вул. О. Гончара, 11.

Комісія по присудженню премії визначає лауреатів та оголошує своє рішення до 01 січня наступного року.

Лауреатам премії в урочистій обстановці вручається грошова премія в розмірі 3/4 від міської літературно-мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького та диплом лауреата міської молодіжної літературно-мистецької премії імені М.С. Вінграновського.