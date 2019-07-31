Новий Почесний громадянин Білої Церкви

Воробйов Геннадій Петрович народився 25 червня 1961 року в місті Ахалкалакі Грузинської PCP. 1973-1978 рр. - навчався в Білоцерківській середній школі №7. Нині на фасаді цієї школи є пам’ятна дошка колишньому учню. У 1982 року закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М.Фрунзе. З 1984 по 2002 рік проходив службу на різних посадах військових підрозділів ЗСУ. У 2002-2003 роках - начальник штабу - перший заступник командувача 38-го армійського корпусу Західного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ. З 2004 по 2006 рік - командир 13-го армійського корпусу Західного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант (24 серпня 2005 р.) З травня 2006 по листопад 2009 року - перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-полковник (21 серпня 2007). З 18 листопада 2009 року по 17 січня 2014 року - командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

У 2014 році призначений першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України. З 12 вересня 2014р. - в. о. командувача військами АТО на час слідчих дій щодо генерала Муженка стосовно обставин «Іловайського котла». З 21 травня по 29 серпня 2016 року був т.в.о. керівника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 30 серпня 2016 року Наказом Міністерства оборони України призначений начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Раптово помер 11 лютого 2017 року. Похований на Байковому кладовищі.

Нагороджений урядовими нагородами та відзнаками за визначні особисті заслуги у зміцненні обороноздатності та безпеки Української держави, самовіддане служіння народові України, зразкове і бездоганне виконання військового обов'язку.

Водночас депутати не підтримали присвоєння такого звання Миколі Гопайничу (за – 10, проти – 25 депутатів), настоятелю храму Покрови Божої Матері та Людмилі Діденко (за – 18, проти – 17 депутатів), директору КЗ КОР «Білоцерківський краєзнавчий музей».