Дорога замість відпочинку біля річки Рось

6 серпня у Білій Церкві в парку «Перемоги» на Вокзальній вирізали 12 дерев (берез і верб), щоб побудувати дорогу. На цю дорогу вже провели тендер на суму 10, 4 млн. грн. Довжина дороги від вул. Запорізька до вул. Річкова. Вартість 10 408 658,89 гривень. Підряд виграла ПП «Канів-Граніт». Довжина майбутньої дороги – 307 м, загальна ширина – 9 м. Під дорогу зріжуть 30-40 дерев. Щоправда, зрізку дерев розпочали незаконно. Рішення виконкому на це не було.

Місцеві активісти встигли зупинити зрізку дерев у парку «Перемога», який закладено у 1966 році та викликати поліцію. До речі, дерева там висаджували різні установи: Білоцерківський сільгоспінститут, завод «Електроконденсатор», ПТУ №14, ПТУ №28.

Рішення про озеленення парку "Перемоги"

15 серпня профільна депутатська комісія розглянула це питання на своєму засіданні. Виявилося, що зрізані 12 дерев – це лише початок. Дорога має бути не 300 м, а у перспективі від вул. Водопійна до парку «Олександрія». Так вона запроектована у новому Генплані. І пролягатиме вона паралельно вул. Озерна, Набережна та новозбудованій алейці на набережній.

Потрібність цієї дороги міська влада Білої Церкви на чолі з мером Геннадієм Диким бачить в тому, що таким чином по дорозі можна буде пустити потік машин та розвантажити Олександрійський бульвар.

Дорога для нових котеджів?

Заступник мера Анатолій Кравець на засіданні комісії заявив: «Ця дорога потрібна, буде під’їзд до рекреаційної зони, а то зараз приїхали в кінець вул. Запорізької, а далі нема куди їхати, люди ставлять машини на газоні. А так будуть кататися, можливо, на роликах, на скейтах. Дорога розмежує міську смугу забудови і водозахисну частину р. Рось, щоб не було самозахоплень. Я дав доручення працівникам ДЖКГ подумати над відновлювальними заходами у цій рекреаційній зоні».

Ось так виглядає "сухостій", який вже встигли спиляти

Такі аргументи не задовольнили депутатів міськради Василя Савчука та Володимира Панасова. Зокрема, Василь Савчук зазначив, що раніше проектувалася зовсім інша об’їзна дорога для розвантаження бульвару, а саме: вздовж парку «Олександрія» по новому мосту, який мали збудувати через Рось, з виходом на Заріччя та далі в напрямку Володарки. «Але як можна спрямовувати транспорт над річкою, де люди відпочивають та дихають свіжим повітрям? На Олександрійському бульварі вже зробили алею, де люди мусять дихати вихлопними газами. А тепер ще над річкою таке хочуть робити», - з подивом зазначив Василь Савчук. Хоча саме за його каденції були виділені земельні ділянки на території цього парку і там вже збудовані котеджі по вул. Запорізькій.

Депутат Володимир Панасов нагадав присутнім, що ті болота, на яких планується будувати дорогу, це водостік, який очищує дощову воду перед потраплянням в річку. А тому, якщо його забудувати, то вся вода піде у фундаменти будинків, що вже збудовані по вул. Озерній.

Заступник міського голови Олександр Поляруш зазначив, що на дорогу поки що виділено лише 500 тис грн. А решту може дадуть інвестори. Але, як то кажуть, головне – початок.

Куди веде ця дорога, прямо в ресторан "Юкатан"?

Цікаво, що про цю дорогу взагалі не в курсі в Управління регулювання земельних відносин БМР. «Будівництво дороги не заборонене, але питання в тому, що ділянка не формувалася під будівництво дороги», – сказав начальник управління Олег Усенко під час засідання депутатської комісії.

То ж наразі невідомо, чи будівництво дороги в парку потрібне виключно біля нових котеджів, чи воно продовжиться до парку «Олександрія». Але якщо продовжиться, то дорога з потоком машин в прибережній зоні фактично зведе нанівець відпочинок містян біля річки. Адже уявити прогулянки на алейці поряд з дорогою для машин з точки зору безпеки взагалі неможливо. Зелені зони, де нині білоцерківці займаються спортом чи влаштовують пікніки принесуть в жертву під будівництво цієї «розвантажувальної» дороги. Уявити ціну цієї дороги так само можна лише приблизно, виходячи з того, що лише 300 м коштують аж 10 млн. грн.

А, головне, міська влада Білої Церкви не питає тамтешніх мешканців, чи потрібна їм під садибами така дорога. Та й мера Геннадія Дикого, який ще навесні так обурювався вирубкою дерев у Гайку під так само будівництво дороги, на цій ділянці вирубки не було. Хоча тут не спірна земля, а міська.