Варіанти реконструкції площі Т.Г. Шевченка

19 липня на своєму засіданні журі не визначило переможця за підсумками першого етапу конкурсу. Оголошено повторний конкурс.

У конкурсі взяли участь всього три архітектори: Геннадій Кревський, Юрій Бабич та Василь Омеляненко. Вони запропонували свої ескізи реконструкції площі ім. Т.Г.Шевченка з встановленням пам’ятника Кобзарю, які наразі виставлені на огляд у приміщенні управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

Варіант від Юрія Бабича

Виконком БМР прийняв рішення виплатити двом архітекторам Юрію Бабичу та Василю Омеляненко заохочувальні премії по 6 598,36 грн. та оголосити новий конкурс.

Конкурсні проекти приймаються до 16 години 31 жовтня 2019 року за адресою: м. Біла Церква бул. Олександрійський, 75, приміщення 134, тел. (04563) 5-55-10.

Варіант від Геннадія Кревського

Площа ім. Т. Г. Шевченка розташована в центральній історичній частині міста. Сучасний вигляд отримала у 80-х роках минулого століття. Згідно з умовами проведення конкурсу передбачено не просто реконструювати площу, а й встановити пам’ятник Кобзарю. Уперше поет відвідав Білу Церкву у 1828 році.