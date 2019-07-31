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Варіанти реконструкції площі Т.Г. Шевченка

  • Середа, серп. 21 2019
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Варіант реконструкції, розроблений Василем Омеляненком Варіант реконструкції, розроблений Василем Омеляненком

19 липня на своєму засіданні журі не визначило переможця за підсумками першого етапу конкурсу. Оголошено повторний конкурс. 

У конкурсі взяли участь всього три архітектори: Геннадій Кревський, Юрій Бабич та Василь Омеляненко. Вони запропонували свої ескізи реконструкції площі ім. Т.Г.Шевченка з встановленням пам’ятника Кобзарю, які наразі виставлені на огляд у приміщенні управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

Біла Церква, площа Т.Г. Шевченка, ескіз реконструкції, Юрій Бабич

Варіант від Юрія Бабича

Виконком БМР прийняв рішення виплатити двом архітекторам Юрію Бабичу та Василю Омеляненко заохочувальні премії по 6 598,36 грн. та оголосити новий конкурс.

Конкурсні проекти приймаються до 16 години 31 жовтня 2019 року за адресою: м. Біла Церква бул. Олександрійський, 75, приміщення 134, тел. (04563) 5-55-10.

Біла Церква, реконструкція площі Т.Г. Шевченка

Варіант від Геннадія Кревського

Площа ім. Т. Г. Шевченка розташована в центральній історичній частині міста. Сучасний вигляд отримала у 80-х роках минулого століття. Згідно з умовами проведення конкурсу передбачено не просто реконструювати площу, а й встановити пам’ятник Кобзарю. Уперше поет відвідав Білу Церкву у 1828 році.

 

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Опубліковано в Влада

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