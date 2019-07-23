Підприємства міста запрошують взяти участь у Дефіляді

Організатори Для міста запрошують підприємців взяти участь у Дефіляді, під час якої можна презентувати містянам свій колектив та розповісти з головної сцени про цікаві факти діяльності підприємства, його історію та трудовий колектив. Також довкола БРУМу планується виставка досягнень та історії створення кращих підприємств, установ та організацій Білої Церкви.

Для реєстрації у Дефіляді потрібно зареєструватися за посиланням: https://bitly.su/NoUjy7. Для реєстрації у виставці підприємств - за посиланням: https://bitly.su/tYk9N