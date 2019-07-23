Важливо

Підприємства міста запрошують взяти участь у Дефіляді

  • Вівторок, серп. 20 2019
  • Автор 
Підприємства міста запрошують взяти участь у Дефіляді

14 вересня 2019 року Біла Церква святкуватиме своє 987-річчя від дня заснування.

Організатори Для міста запрошують підприємців взяти участь у Дефіляді, під час якої можна презентувати містянам свій колектив та розповісти з  головної сцени про цікаві факти діяльності підприємства, його історію та трудовий колектив. Також довкола БРУМу планується виставка досягнень та історії  створення кращих підприємств, установ та організацій Білої Церкви.

Для реєстрації у Дефіляді потрібно зареєструватися за посиланням: https://bitly.su/NoUjy7. Для реєстрації у виставці підприємств - за посиланням: https://bitly.su/tYk9N

SocButtons v1.5
Прочитано 58 раз
Опубліковано в Влада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео