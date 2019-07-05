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Влада хоче примусити усі багатоповерхівки міста платити земельний податок

  • П'ятниця, лип. 05 2019
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Влада хоче примусити усі багатоповерхівки міста платити земельний податок

Під час 73 сесії БМР, що відбулася 27 червня, депутати вирішили знизити на 2020 рік земельний податок для ОСББ та ЖБК, які є неприбутковими організаціями з 0, 51% (так платили у 2018 та 2019 роках) до 0, 25% (у 2020 році). При цьому вирішили, що треба всім багатоповерхівкам міста оформити земельні ділянки біля будинків та змусити сплачувати земельний податок. 

 При цьому податок для ОСББ та ЖБК, у будинках яких на першому поверсі знаходяться магазини, перукарні тощо не знизили. Він становить на 2020 рік - 0, 75% від нормативної грошової оцінки землі.

Наразі платять податок всього 12 ОСББ з 162 існуючих. Решта оформляти земельні ділянки у постійне користування не хочуть, у тому числі через високий податок на землю. Деяким ОСББ міська влада, навпаки, відмовляє у бажанні оформити земельні ділянки.

Депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Володимир Вовкотруб на сесії запропонував внести зміни у програму розвитку земельних відносин, в якій передбачити 3, 5 млн. грн на оформлення земельних ділянок під будинками. 

Міський голова Геннадій Дикий охоче це підтримав. 

Тільки як юридично можна примусити когось взяти в оренду чи в постійне користування землю, ані депутати, ані мер не пояснили. 

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Опубліковано в Влада

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