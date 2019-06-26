Сквер у житловому мікрорайоні по вул. Таращанська (в межах багатоквартирних житлових будинків №4-6/10 по вул.Вернадського та житлового будинку по вул. Таращанська матиме назву «Родинний сквер». Алея на бульварі Княгині Ольги матиме назву «Алея пам’яті воїнів, які загинули в Афганістані».
У Білій Церкві з’явилися нові вуличні назви
- Середа, лип. 03 2019
- Автор bc-news
27 червня під час засідання 73 сесії БМР депутати затвердили нові назви алеї та скверу.
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Опубліковано в Влада
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