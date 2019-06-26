У Білій Церкві з’явилися нові вуличні назви

27 червня під час засідання 73 сесії БМР депутати затвердили нові назви алеї та скверу.

Сквер у житловому мікрорайоні по вул. Таращанська (в межах багатоквартирних житлових будинків №4-6/10 по вул.Вернадського та житлового будинку по вул. Таращанська матиме назву «Родинний сквер». Алея на бульварі Княгині Ольги матиме назву «Алея пам’яті воїнів, які загинули в Афганістані».