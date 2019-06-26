Керівником КОДА може стати Михайло Бно-Айріян

Кабінет міністрів підтримав призначення на посаду восьми нових глав обласних державних адміністрацій, які напередодні запропонував уряду президент Володимир Зеленський. Серед них - Бно-Айріян Михайло Каренович, якого президент хоче призначити на посаду голови Київської ОДА.

Він - український дипломат та управлінець, заступник директора ДП "НЕК "Укренерго" з комунікацій та міжнародного співробітництва.

Закінчив Львівську школу № 45 у Львові з золотою медаллю.

У 2007 році закінчив Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини" з кваліфікацією економіста-міжнародника, перекладача з арабської мови (диплом магістра з відзнакою).

У 2008-2009 роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав освіту диплом МВА за спеціальністю "Міжнародний нафтогазовий бізнес"

Працював у газеті "Бізнес", у 2009-2011 роках працював на посаді третього[2], а згодом другого секретаря посольства України в Росії.

В грудні 2011 року повертається до України та стає помічником Міністра закордонних справ України К. Грищенка.

В січні 2013 року стає радником віце-прем'єр міністра України Грищенка К.І. з гуманітарних питань.

З січня 2015 року займає посаду начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У жовтні 2016 року починає працювати в ДП "НЕК "Укренерго".