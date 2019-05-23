Успішна реформа децентралізації в небезпеці: як зберегти здобутки місцевих громад та передати владу людям

Чинний Голова Уряду, лідер політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»Володимир Гройсман у 2014 році став ідеологом та автором реформи децентралізації, мета якої — передати владу людям. Адже завдяки реформі бюджети місцевих громад зросли у 4 рази, а місцева влада отримала кошти на будівництво доріг, ремонт шкіл та садочків, модернізацію систем опалення, впровадження енергоефективних заходів тощо. Зараз успішна реформа знаходиться в небезпеці й потребує захисту з боку громад.

Місцеві бюджети зросли у 4 рази

Реформа децентралізації, розпочата 5 років тому, потребує продовження й захисту, оскільки її здобутки можуть бути перекреслені. Як наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, оновлення системи місцевого управління, а отже, й філософії управління державою, – стало ключовою ідеєю його роботи в Уряді навесні 2014 року, тоді ще на посаді віце-прем'єр-міністр України — міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Саме тоді з’явилося вікно можливостей змінити багаторічну практику безпідставного блокування коштів муніципалітетів, щорічного навідування місцевих голів до Києва з проханнями закласти в держбюджет допомогу для вирішення тих чи інших питань окремих територій.

До 2014 року місцева влада могла лише мріяти про будівництво доріг, лікарень, шкіл, садочків. У 2013 році загальний обсяг місцевих бюджетів розвитку складав всього 8,6 млрд грн. Зараз цей показник співставний з бюджетами розвитку міст-мільйонників – Харкова та Дніпра. Реформа дозволила не тільки наповнити бюджети, а й забезпечити доступність адміністративних послуг. Центр надання адмінпослуг є сьогодні у кожній громаді, а кількість послуг, які люди отримують, не виїжджаючи зі своїх населених пунктів, сягає 500.

«Сьогодні відчуваю себе мером усієї України, -каже Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. - Я прийшов на посаду Віце-прем’єр-міністра у 2014 році для реформи децентралізації влади. В той момент нам нав’язували ідею федералізації країни – її розколу і зникнення. До реформи, до 2013 року, бюджети громад були касами з видачі зарплат. Ми змінили цю систему. Але чи всі ми усвідомлюємо, що ми ще не пройшли точки неповернення? Я бачу реальні загрози децентралізації. Реформу треба захистити!».

Висока міжнародна оцінка

Світові лідери також високо оцінюють реформу. Члени Наглядової ради Ялтинської європейської стратегії під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом зазначили, що посилення ролі і можливостей місцевого самоуправління – стала одним з фундаментальних перетворень, яке змінило Україну і вивело її на новий етап розвитку.

«Децентралізація – це фундаментальна зміна країни, яку провів Уряд», – зазначив член Наглядової ради YES, екс-прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт.

«Як екс-президент Польщі, я розумію складність змін. Ми так само проводили реформи, – сказав голова Наглядової ради YES Александр Квасьневський. – І я впевнений, що час ще покаже, що Уряд і особисто Володимир Гройсман зробив добрі справи для України і забезпечив її успіх».

Член Наглядової ради YES, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер додав: «Уряд Гройсмана забезпечив головне – репутацію України як надійного партнера. Разом із продовженням реформ це є ключ до успіху України».

Реформа потребує конституційного захисту

«Що я пропоную далі? Внести пропозиції щодо змін до Конституції в частині місцевого самоврядування. Це основа основ. Так ми зможемо гарантувати незворотність реформи місцевого самоврядування», - каже Гройсман.

З 19 червня в Україні розпочалося широке обговорення проекту закону про внесення змін до Конституції України в частині закріплення здобутків реформи децентралізації і неможливості відміни реформи.

Також Глава Уряду виступив з ініціативою підтримати невеликі населені пункти, де немає власних ресурсів для розвитку. Для цього Володимир Гройсман пропонує перерозподілити кошти Держфонду регіонального розвитку і направити 3 млрд.грн. на невеликі міста, які поки що не мають власного ресурсу розвитку.

Є й інші ініціативи. Зокрема, з січня 2020 року скоротити на 50% облдержадміністрації і райдержадміністрації. Особливо там, де в районах на 100% сформовані об’єднані громади. А до 1 січня 2021 року потрібно, аби районні центри і міста районного значення отримали статус об’єднаних територіальних громад.

«Наступний Парламент має забрати право у Президента та Уряду призначати керівників і віддати це право людям, – сказав Володимир Гройсман. – Оце новий підхід управління і нові можливості самоврядування. Вам вирішувати, хто є ваші керівники. Боятися цього кроку можуть тільки представники старої системи, в якій все було централізовано. Я не боюся старої системи, бо я знаю, як зламати її хребет», - запевняє Володимир Гройсман, який веде на парламентські вибори партію «Українська стратегія Гройсмана». Тож виборцям, які хочуть, аби зміни в їх населених пунктах продовжувалися й надалі, варто правильно визначитися зі своїм політичним вибором.

Довідка:

З початку впровадження реформи – з 2014 року – місцеві бюджети зросли з 70 млрд.грн. до майже 270 млрд. грн. У власність громад передано 1,5 млн. га земель сільськогосподарського призначення.Змінилася структура бюджетів і система прийняття рішень.

У січні поточного року Кабінет Міністрів у рамках продовження реформи представив своє бачення подальшого територіального устрою України. За планом передбачається формування 100 спроможних районів і 1600-1800 спроможних громад, закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління, упорядкування системи державного контролю без дублювання функцій.