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ЦВК зареєструвала ще 2 кандидатів у депутати по округу №90 (Біла Церква)

  • Четвер, черв. 20 2019
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ЦВК зареєструвала ще 2 кандидатів у депутати по округу №90 (Біла Церква)

Ними стали Юрій Бут та Вадим Кошель. Станом на 20 червня зареєстровано 3 кандидати по мажоритарному округу №90 (Біла Церква).

Бут
Юрій Олександрович		 народився 26 травня 1955 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СПРАВЖНІ ДІЇ". ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СПРАВЖНІ ДІЇ"
Кошель
Вадим Олегович		 народився 21 жовтня 1985 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Білоцерківська міська рада Київської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода". політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"

Також на сайті ЦВК вже оприлюднено 14 партій, які мають намір взяти участь у виборах до парламенту.

20 червня КСУ визнав конституційним указ Президента України про розпуск парламенту. Таким чином позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зареєстрований перший кандидат у депутати від округу №90 (Біла Церква)

  • 20 червня завершується подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати
  • 25 червня закінчується реєстрації кандидатів у депутати

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Опубліковано в Влада

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