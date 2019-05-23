Роботу керівників трьох білоцерківських комунальних підприємств визнано незадовільною

13 червня 2019 року на 72 сесії БМР було ухвалено низку кадрових питань.

Зокрема, депутати задовільнили прохання керуючого справами Сергія Постівого про звільнення його із займаної посади.

Також депутати за ініціативою свого колеги Володимира Бабенка прийняли рішення про припинення (розірвання) трудових договорів з директорами КП БМР:

«Білоцерківський міський парк культури та відпочинку ім. Т. Шевченка -Володимиром Грибовським;

«Міськреклама» - Дмитром Козачуком;

«Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» - Сергієм Кандауровим.

Доповідаючи питання, депутат Володимир Бабенко навів приклади порушення умов контракту директорами цих комунальних підприємств, зупинився на прикладах їх діяльності, які на його думку не дозволяють розвивати підприємства.