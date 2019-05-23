Бабенко Микола Вікторович народився 17 вересня 1980 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор ТОВ "Центр залучення інвестицій "БЦ Інвест", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Біла Церква разом".
Зареєстрований перший кандидат у депутати від округу №90 (Біла Церква)
- П'ятниця, черв. 14 2019
- Автор bc-news
13 червня ЦВК зареєструвала першого кандидата по округу №90. Ним став Микола Бабенко.
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Опубліковано в Влада
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