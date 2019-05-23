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Зареєстрований перший кандидат у депутати від округу №90 (Біла Церква)

  • П'ятниця, черв. 14 2019
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Зареєстрований перший кандидат у депутати від округу №90 (Біла Церква)

13 червня ЦВК зареєструвала першого кандидата по округу №90. Ним став Микола Бабенко.

Бабенко Микола Вікторович народився 17 вересня 1980 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор ТОВ "Центр залучення інвестицій "БЦ Інвест", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Біла Церква разом".

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Опубліковано в Влада

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