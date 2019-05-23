"Білоцерківтепломережа" знову просить грошей. Тепер вже треба 17 млн. грн!

Керівництво КП БМР "Білоцерківтепломережа" змінилося у грудні 2018 року. Тоді причиною звільнення Михайла Вакуленка міський голова Геннадій Дикий назвав незадовільне фінансове становище комунального підприємства. І ось з новим керівником Владиславом Безукладніковим Тепломережа знову просить грошей з міського бюджету. Причому апетити зросли значно. Якщо у 2017 році підприємству виділили 8 млн. грн безповоротної фінансової допомоги , у 2018 році підприємство взагалі не просило грошей з міського бюджету, то з новим керівником вже нарахували потребу у розмірі 17 млн. грн.

10 червня 2019 року виконком БМР затвердив висновок комісії, яка пропонує надати підприємству 17 млн. грн, та для початку погодили виділення 5 млн. грн. безповоротної фінансової допомоги. То який сенс було міняти керівника і чи буде міський голова відповідати за подібні кадрові рішення?

Отже, виконком ухвалив два рішення:

Комісія розглянула звернення, провела детальний аналіз фінансово-господарською діяльність підприємства, опрацювала заходи, які затверджені щодо модернізації мереж та надала висновок: з метою недопущення банкрутства підприємства та отримання номінацій природного газу для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2019-2020 р.р., комісія схвалила підтримати клопотання КП БМР «Білоцерківтепломережа» щодо фінансової підтримки на безповоротній основі для фінансування витрат на заміну аварійних ділянок мереж опалення та завершення будівельно – монтажних робіт з реконструкції джерел теплопостачання шляхом поповнення статутного капіталу в розмірі 17 млн 207 тис. грн. та рекомендувала винести на розгляд виконавчого комітету міської ради. Члени виконавчого комітету затвердили даний висновок комісії по здійсненню контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств комунальної власності міста.

Проте всі 17 млн грн не виділяють, поки що дають 5 млн. грн. Ця сума схвалена проектом рішення міської ради «Про надання безповоротної фінансової допомоги комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» шляхом поповнення статутного капіталу».

За інформацією заступника мера Інни Новогребельської, підприємство заборгувало перед НАК "Нафтогаз України" понад 408 млн грн. Населення боргує підприємству понад 100 млн. грн за опалення.