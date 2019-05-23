«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян

Після завершення президентської виборчої кампанії керівник Уряду мав намір спільно з парламентом закріпити реформу децентралізації, ухваливши низку законів. Проте новий Глава Держави вирішив розпустити Верховну Раду. Відтак Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає за потрібне створити свою політичну силу, котра зможе в парламенті завершити розпочаті реформи у сфері медицини, освіти, інфраструктури, економіки, децентралізації. І це — «Українська стратегія».

«Не можна витрачати роки на один закон»

Попри те, що народні депутати змогли ухвалити багато важливих рішень, низька ефективність Верховної Ради все ж залишається головним гальмом змін у країні. Із 35 законопроектів, визначених Урядом як пріоритетні для розвитку економіки, народні депутати за рік проголосували лише за кілька. «Ми маємо бути швидкими, мобільними і максимально якісними. Не можна витрачати роки на один закон», – заявив Гройсман.

Але як цього досягти? Прем’єр виступив за системне перезавантаження парламенту. Це можна було б зробити, якби вибори до Верховної Ради відбулися за новим виборчим законодавством. Також має бути ухвалене рішення про зняття депутатської недоторканності. Тоді нові люди від нових партій зможуть оздоровити українську політику і працювати злагоджено на розвиток держави.

На жаль, новий президент не пішов шляхом співпраці з чинною Радою. Одразу після інавгурації він розпустив парламент. У відповідь Рада відмовилася підтримувати запропоновану ним схему парламентських виборів із закритими списками. Отже, вибори пройдуть по-старому. Нових людей в Раду пройде не багато, а ті, що пройдуть, змушені будуть працювати за старими законами, і з часом система їх може зламати.

«Та ситуація, яка склалася стосовно виборів, є наслідком непослідовності, маніпулювання чи обману самого Володимира Зеленського, бо під час промови на інавгурації він говорив про відкриті партійні списки, але законопроект підготував про закриті виборчі списки… Наразі у списки топових політичних сил підуть люди, на яких виборці жодного впливу не матимуть, бо не вони формують список, а партії. І голосуючи за модну партію, громадяни оберуть уже не «кота в мішку», а цілу зграю тих «котів». І потім всі будемо чухати потилиці», – вважає політолог Віталій Бала.

Уряд працюватиме в антикризовому режимі

«Після 21 квітня у нас було унікальне вікно можливостей, щоб змінити виборчу систему та відкрити списки. Я пропонував: давайте ми проведемо п’ять днів у парламенті, не виходячи, – немає проблем. Отримаємо всі рішення – президент їх підпише. І в нас буде чіткий курс. Далі всі йдуть на вибори за новою системою, кому люди дали мандат – працюють», – заявив глава Уряду.

Проте Володимир Зеленський зажадав, щоб усі міністри написали заяви про відставку. На думку експертів, це було неправильно. В Уряді є міністри, які протягом трьох років показували гарний результат, а тому не заслуговують на таке ставлення. В тому числі цього не заслужив і Володимир Гройсман. Однак Прем’єр у той же день подав у відставку і запропонував Президентові визначитися з новим главою Кабміну.

«Президент повинен негайно внести кандидатуру нового Прем'єр-міністра, нового Уряду і працювати. У найкоротший термін. Коли Президент оголосив, що Уряд повинен піти у відставку, він, очевидно, знав, що з цим робити далі», – каже Гройсман.

Проте відставка керівника Уряду, яку не підтримав парламент, на роботу самого Кабінету Міністрів України ніяк не вплине, нинішній склад повноцінно працюватиме до призначення нового. Як відповідальний державник Гройсман не залишить своїх обов’язків, увесь Уряд працюватиме в антикризовому режимі. Натомість стримування тарифів, про які так багато говорив Президент, пошук спільної мови з монополістом НАК «Нафтогаз України», важкі перемовини з МВФ і недопущення дефолту – лягають на плечі Зеленського.

Гройсман іде на вибори

Глава Уряду вирішив йти на вибори самостійно, не об’єднуючись з іншими кандидатами. Для цього створив нову партію — «Українська стратегія». Коментуючи можливе об'єднання з політичною силою Петра Порошенка, Гройсман сказав: «Такі пропозиції були, і багато політиків говорили між собою про різні можливості. Я вирішив – буду йти самостійно, і це рішення для мене є остаточним. Я вважаю, що ми просто різні».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман хоче привести до Верховної Ради молодих, але водночас досвідчених людей, які знають, що треба зробити для успішного розвитку України. «Для мене участь у виборах – не просто бажання брати участь у виборах. У мене чіткий погляд на те, що може зробити Україну й українців сильнішими. Я розумію, що це повністю пов'язано з тим, наскільки ти є присутнім у парламенті. Тому я створив політичну силу і очолив її. Вона має назву «Українська стратегія». Наша стратегія – сильна Україна і заможні громадяни», – зазначив глава Уряду.

До речі, рейтинг політичної сили Володимира Гройсмана почав стрімко рости, як тільки він заявив про свою участь у виборах. Наразі партія набирає 2,9% голосів виборців. Про це свідчать результати опитування, проведенного Інститутом соціологічних досліджень «Основа». Такий ривок за короткий час показує, що партія Володимира Гройсмана легко проходить через майже два місяці до парламенту. Високі стартові рейтинги з’явилися, коли Прем’єр-міністр навіть ще не оголосив про окремий похід його політсили до парламенту. Очевидно, що рейтинг буде зростати й далі, після презентації першої десятки кандидатів від партії «Українська стратегія».

«Уряд Гройсмана за 3 роки зробив стільки, скільки не робили попередні міністри. Його реформи мають підтримку в населення, вони дієві. Гройсман – молода людина, яка не заплямована корупційними скандалами, має багато ідей з розвитку держави та хоче втілити їх у життя. Роботу Уряду можна оцінити такими цифрами: золотовалютні резерви держави досягли 7-річного максимуму та склали 20 млрд дол., держборг знизився з 80% до 60%, курси гривні та рівень інфляції стабільні. При цьому утричі підвищена мінімальна зарплатня», – каже Лариса Сергєєва, прес-секретар ГО «Українська стратегія» у Київській області.

У Білій Церкві наміри Прем’єра балотуватися в парламент теж знаходять підтримку серед місцевих жителів. «Я не чула про нього ніяких скандалів, пов’язаних з корупцією. Думаю, що влада його не зіпсувала. А тому нехай іде в Верховну Раду, там потрібні нові люди з новим мисленням», – каже Валентина Кушнір, юрист.

«Як людина, котра все життя працює на виробництві, я дуже не люблю популістів і ціную людей справи. Такою людиною справи бачу і Гройсмана, – коментує своє рішення приєднатися до політичної сили голови Уряду комерційний директор ТОВ «Білоцерківські будматеріали», голова місцевого осередку партії «Українська стратегія» Олександр Синєгуб. – Мені імпонує ефективність реформи місцевого самоврядування, про яку багато говорили, але яку до Уряду Володимира Гройсмана ніхто не наважувався запровадити. А нині ми всі є свідками її результативності. Як громадянинові, мені подобається доступність численних послуг через електронні ресурси, що стало нині звичною практикою. Це надзвичайно полегшує людям життя. А те, що в умовах війни стан економіки країни не тільки втримано на належному рівні, а навіть поліпшено, свідчить на користь Гройсмана як ефективного керівника. Вважаю нинішній Кабінет Міністрів найкращим за останні часи і впевнений, що в інших обставинах він продемонстрував би ще кращі показники».