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Склад ОВК ТВО №90 (Біла Церква) на позачергових виборах у Верховну Раду України

  • Вівторок, черв. 04 2019
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Склад ОВК ТВО №90 (Біла Церква) на позачергових виборах у Верховну Раду України

31 травня був сформований склад ОВК ТВО №90 на позачергових виборах до Верховної Ради України. Перше засідання ОВК відбулося 2 червня.

Кагадій Володимир Володимирович Голова окружної виборчої комісії   політична партія Конгрес Українських Націоналістів
Запаскін Максим Романович Заступник голови окружної виборчої комісії   політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"
Подсольонов Євгеній Іванович Секретар окружної виборчої комісії   Політична партія "Єдина Країна"
Аквілов Олександр Вікторович Член окружної виборчої комісії   Політична партія "Солідарність жінок України"
Афанасьєва Оксана Василівна Член окружної виборчої комісії   ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
Бальбух Ніна Василівна Член окружної виборчої комісії   Політична Партія "5.10"
Данилюк Ярослав Миколайович Член окружної виборчої комісії   Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"
Декало Людмила Іванівна Член окружної виборчої комісії   Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
Дідович Владислав Олександрович Член окружної виборчої комісії   Партія "Відродження"
Ілемська Ірина Михайлівна Член окружної виборчої комісії   Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
Карпенко Юрій Леонідович Член окружної виборчої комісії   політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
Кваша Юрій Адамович Член окружної виборчої комісії   ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
Мартинюк Людмила Леонтіївна Член окружної виборчої комісії   ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"
Одрина Іван Васильович Член окружної виборчої комісії   ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЄДИНА РОДИНА"
Пааль Наталія Яківна Член окружної виборчої комісії   Партія "Сильна Україна"
Скибицька Олена Семенівна Член окружної виборчої комісії   ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ"
Тимоніна Тетяна Віталіївна Член окружної виборчої комісії   Українська партія "Зелена планета"
Удовена Ірина Андріївна Член окружної виборчої комісії   Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання

 

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Опубліковано в Влада

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