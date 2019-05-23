Склад ОВК ТВО №90 (Біла Церква) на позачергових виборах у Верховну Раду України

|Кагадій Володимир Володимирович
|Голова окружної виборчої комісії
|політична партія Конгрес Українських Націоналістів
|Запаскін Максим Романович
|Заступник голови окружної виборчої комісії
|політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода"
|Подсольонов Євгеній Іванович
|Секретар окружної виборчої комісії
|Політична партія "Єдина Країна"
|Аквілов Олександр Вікторович
|Член окружної виборчої комісії
|Політична партія "Солідарність жінок України"
|Афанасьєва Оксана Василівна
|Член окружної виборчої комісії
|ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
|Бальбух Ніна Василівна
|Член окружної виборчої комісії
|Політична Партія "5.10"
|Данилюк Ярослав Миколайович
|Член окружної виборчої комісії
|Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ"
|Декало Людмила Іванівна
|Член окружної виборчої комісії
|Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
|Дідович Владислав Олександрович
|Член окружної виборчої комісії
|Партія "Відродження"
|Ілемська Ірина Михайлівна
|Член окружної виборчої комісії
|Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
|Карпенко Юрій Леонідович
|Член окружної виборчої комісії
|політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
|Кваша Юрій Адамович
|Член окружної виборчої комісії
|ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання
|Мартинюк Людмила Леонтіївна
|Член окружної виборчої комісії
|ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ"
|Одрина Іван Васильович
|Член окружної виборчої комісії
|ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЄДИНА РОДИНА"
|Пааль Наталія Яківна
|Член окружної виборчої комісії
|Партія "Сильна Україна"
|Скибицька Олена Семенівна
|Член окружної виборчої комісії
|ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ"
|Тимоніна Тетяна Віталіївна
|Член окружної виборчої комісії
|Українська партія "Зелена планета"
|Удовена Ірина Андріївна
|Член окружної виборчої комісії
|Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання