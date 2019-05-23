Влада Білої Церкви хоче примусити всі ОСББ та ЖБК оформити земельні ділянки

21 травня відбувся круглий стіл з обговорення ставок місцевих податків на нерухомість, земельні ділянки, транспорт, ставки єдиного податку та туристичного збору в Білій Церкві.

Поміж інших пропозицій, звучало прохання від депутата Олени Шевченко зменшити ставки земельного податку з 0, 51% до 0, 1% для ОСББ та ЖБК, в яких оформлена прибудинкова земельна ділянка. Це прохання викликало обурення у заступника міського голови Інни Новогребельської, яка зауважила, що з 162 ЖБК та ОСББ лише 12 оформили земельні ділянки та сплачують податок місту.

Зокрема, з її слів, це ЖБК "Темп", "Учитель", "Медик", "Червона Зірка", "Восход", "Першотравневець", а також ОСББ "Некрасова, 46а", "П. Запорожця, 195", "Орбіта", "Дружба", "Павлюченка, 26", "Лермонтова".

Тобто, за даними Інни Новогребельської, лише 12 ОСББ та ЖБК платять земельний податок, в інших - земля не оформлена.

По-перше, заступниця міського голови зачитала не весь перелік тих об'єднань та кооперативів, які оформили земельну ділянку. Зокрема, не озвучено назви ОСББ "Битовик" та ЖБК "Слава", які також платять земельний податок. Можливо, не назвали ще когось.

По-друге, міський голова Геннадій Дикий обіцяв саме таким ОСББ та ЖБК у першу чергу допомогу в ремонтах, адже вони платять земельний податок. ЖБК "Слава" з 2012 року пише заяви в мерію з проханням відремонтувати міжбудинковий проїзд біля будинків Курсовий провулок, 19 та Курсовий провулок, 21, проте їх прохання до сих пір ігнорується, хоча обидва ці будинки лише у 2018 році сплатили майже 13 тис грн податку на землю. На цей рік їх очікує така ж сума.

По-третє, міська влада у 2018 році намагалася встановити на 2019 рік розмір земельного податку для ОСББ та ЖБК у розмірі 3%, проте депутати не підтримали такого рішення після того, як голови ОСББ та ЖБК прийшли в сесійну залу з протестом.

Відтак, після таких апетитів влади більше охочих ЖБК та ОСББ брати в оренду земельну ділянку біля будинку чи в постійне користування у Білій Церкві не виявилося.

Але владі цього мало. Інна Новогребельська на круглому столі запропонувала депутатам зобов'язати усі ОСББ та ЖБК оформити земельні ділянки в оренду та змусити їх платити податок! Це можна побачити на ВІДЕО. Це при тому, що по законодавству ОСББ та ЖБК - НЕПРИБУТКОВІ організації!