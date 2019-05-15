Як сприймуть нову партію Гройсмана на Київщині?

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман збирається взяти участь у парламентських виборах на чолі нової політичної сили. Наразі глава Уряду шукає людей, які могли би бути достатньо результативними та готові створювати з Прем’єром класичну центристську політичну партію з визначеною ідеологію. Соціологічні опитування свідчать, що наразі рейтинг Гройсмана – 20%.

Новій партії – нові обличчя

«Ніколи не приховував, що братиму участь у парламентській кампанії. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати. Я прагнутиму, щоб це була достатньо якісна з точки зору професійності політична сила», - так коротко описав свої політичні плани Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За його політичну силу, кажуть експерти, можуть проголосувати ті виборці, які не «ведуться» на популістські гасла на кшталт «дешевих тарифів, високих пенсій уже завтра», а розуміють, що фундаментальні зміни в країні вже відбуваються завдяки запровадженим Урядом Гройсмана економічних та соціальним реформам.

Володимир Гройсман планує залучати до своєї команди молодих місцевих лідерів. Для нього це вигідний шлях, оскільки децентралізація, якою він безпосередньо опікується, чи не найуспішніша із реформ влади. «Ми дійсно зараз збираємо команду по всій країні: на рівні громад, міст, на рівні районів і областей. Збираємо тих людей, які мають здорові думки і розуміють, як їх впроваджувати. Я вважаю, що така команда, яка може генерувати ідеї і впроваджувати їх, має бути успішно»,- каже Володимир Гройсман.

Експерти кажуть: шанси високі

Політичні експерти високо оцінюють шанси Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана сформувати політичну силу, яка пройде до парламенту. Наприклад, політолог Володимир Фесенко зазначає: «Гройсман – молодий, він належить до того ж покоління, що й Зеленський. Вони ровесники, як Арсеній Яценюк і багато інших. Зараз починається епоха людей цього віку. У Володимира Борисовича є стартовий рейтинг, який дозволяє боротися за проходження партії в парламент».

«Він - молода людина, яка ще до 40 років займала найвищі посади у державі. Стартові умови у нього непогані. Але важливо, кого він із собою поведе на вибори», - додає політолог Світлана Кушнір.

Високий рейтинг як наслідок успішних реформ

Підтверджують слова політологів й соціологічні рейтинги. Так, останні опитування демонструють, що Гройсману довіряють або скоріше довіряють понад 20% населення. І це лише на початку, до створення власної партії і проголошення намірів балотуватися в парламент. Це і є його електоральна база, яка поступово зростатиме.

Варто нагадати, що ще рік тому, в квітні 2018-го, фахівці фіксували зростання довіри до Гройсмана й задоволеність його роботою серед громадян. На початку 2019 року, згідно з даними всеукраїнського опитування громадської думки, який проводив КМІС, у рейтингу потенційних Прем’єр-міністрів чинний очільник Кабміну набрав найбільшу кількість прихильників – 15,3%.

Високий рейтинг Прем’єра передусім зумовлений позитивними змінами в країні. Це і успішна реформа децентралізації, яка дозволила залишати на місцях більше зібраних податків, а відтак розвиватися громадам. Це і медична реформа, що дозволяє громадянам обирати власного лікаря, отримувати безкоштовні ліки від найпоширеніших хвороб, це і ремонт доріг по всій державі, це і програма «Нова українська школа» для першокласників тощо.

Експертне опитування оцінки роботи Кабміну, проведене «Агентством моделювання ситуацій», показало, що 85,2% з 30 опитаних експертів вважають – загальноекономічна ситуація в країні за три роки діяльності уряду Володимира Гройсмана суттєво покращилася. І не на папері – велику кількість необхідних інфраструктурних об’єктів можна побачити на власні очі.

Від мера до Прем’єра

Володимир Гройсман був обраний мером Вінниці у 28 років і зарекомендував себе на цій роботі настільки добре, що вінничани довірили йому ще раз керувати містом. На свій другий термін міського голови він йшов із закликом забезпечити підтримку його команди в міській раді. Отримавши її, Гройсману вдалося значно пришвидшити позитивні зміни у місті. Володимир Гройсман також наймолодший Прем’єр-міністр України, адже очолив цю посаду у 38 років. І за три роки прем’єрства встиг зробити чимало позитивних змін в державі. Щоб продовжити розпочаті реформи, йому потрібно мати тверду підтримку в парламенті. Адже парламентські вибори, це не вибори президента, а скоріше визначення нового очільника Уряду. Схоже, що Гройсман це добре усвідомлює: «Якщо український народ вирішить, що сформована нами команда буде гідна представляти їхні інтереси та реалізовувати ті завдання, які люди перед нами ставлять, то я готовий очолити Уряд

Ігор Висіцький, приватний підприємець:

Вибори президента України показали, що українці вже втомилися від старих політиків, від їх заїжджених гасел. Люди хочуть конкретики, змін, хочуть нових підходів. Я вважаю, що ті кроки, які Володимир Гройсман робить на посаді Прем’єра, варті продовження. Ми всі бачимо наскільки у Білій Церкві міська влада може більше зробити у плані ремонтів, будівництва різних об’єктів, ніж їх попередники. Це не заслуга конкретно мера. Це заслуга Уряду Гройсмана і дуже ефективної реформи децентралізації. Податки лишаються на місцях, громади розвиваються. Хто бажає, об’єднується і отримує субвенції на розвиток своїх об’єднаних територіальних громад. Звісно, це не може не подобатися. Тому підтримка дій Прем’єра Гройсмана на Київщині точно буде.