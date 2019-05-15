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Громадські та ветеранські організації отримали фінансову допомогу з бюджету

  • Середа, трав. 15 2019
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Громадські та ветеранські організації отримали фінансову допомогу з бюджету

14 травня на засіданні виконкому прийнято рішення про надання ветеранським та громадським організаціям Білої Церкви фінансової допомоги з міського бюджету на оплату комунальних послуг та послуг зв'язку на загальну суму 367 400 грн:

  • Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України - 88 000 грн;
  • Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів - 15 200 грн;
  • БЦ МГО Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) - 21 000 грн;
  • «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» - 14 000 грн;
  • Білоцерківське міське відділення української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців - 10 000 грн;
  • БЦ МГО Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій - 7 000 грн;
  • БЦ МО ВГО « Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України « Співдружність » - 7 000 грн;
  • БЦГО «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані « Десантне братство» - 14 000 грн;
  • Білоцерківське міське товариство інвалідів « Фенікс » Київської обласної організації « Союз організацій інвалідів України » - 24 000 грн;
  • Громадська організація « Інвалідів - ліквідаторів Чорнобиля » - 24 000 грн;
  • Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів « Союз Чорнобиль України » - 18 000 грн;
  • Білоцерківська міська громадська організація « Інвалідів, Ветеранів Чорнобиля » - 58 400 грн;
  • Громадська організація «Єдина родина Білоцерківщини» - 15 000 грн;
  • Білоцерківське добровільне товариство незаконно репресованих - 4 000 грн;
  • Білоцерківська міська організація товариства Червоного хреста України - 22 214 грн;
  • Громадська організація «Соборна Україна» - 3 000 грн;
  • Міжнародний фонд «Відродження Чорнобилю» - 25 586 грн.
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Опубліковано в Влада

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