- Білоцерківська міська рада Організації ветеранів України - 88 000 грн;
- Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів - 15 200 грн;
- БЦ МГО Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) - 21 000 грн;
- «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» - 14 000 грн;
- Білоцерківське міське відділення української асоціації звільнених у запас кадрових військовослужбовців - 10 000 грн;
- БЦ МГО Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій - 7 000 грн;
- БЦ МО ВГО « Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України « Співдружність » - 7 000 грн;
- БЦГО «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані « Десантне братство» - 14 000 грн;
- Білоцерківське міське товариство інвалідів « Фенікс » Київської обласної організації « Союз організацій інвалідів України » - 24 000 грн;
- Громадська організація « Інвалідів - ліквідаторів Чорнобиля » - 24 000 грн;
- Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів « Союз Чорнобиль України » - 18 000 грн;
- Білоцерківська міська громадська організація « Інвалідів, Ветеранів Чорнобиля » - 58 400 грн;
- Громадська організація «Єдина родина Білоцерківщини» - 15 000 грн;
- Білоцерківське добровільне товариство незаконно репресованих - 4 000 грн;
- Білоцерківська міська організація товариства Червоного хреста України - 22 214 грн;
- Громадська організація «Соборна Україна» - 3 000 грн;
- Міжнародний фонд «Відродження Чорнобилю» - 25 586 грн.
Громадські та ветеранські організації отримали фінансову допомогу з бюджету
- Середа, трав. 15 2019
- Автор bc-news
14 травня на засіданні виконкому прийнято рішення про надання ветеранським та громадським організаціям Білої Церкви фінансової допомоги з міського бюджету на оплату комунальних послуг та послуг зв'язку на загальну суму 367 400 грн:
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Опубліковано в Влада
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