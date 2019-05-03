Тариф на проїзд у маршрутках підвищено до 6 грн

7 травня на засіданні виконкому після двохгодинної дискусії, протестів громади, виступу голови громадської організації "Біла Церква Разом" Миколи Бабенка, двох перерв міська влада Білої Церкви таки прийняла рішення про підвищення тарифу до 6 грн. І це ще не кінець.

Адже насправді такий тариф влада встановила на той час, поки діятиме рішення про зупинення рішення виконкому від 15 січня 2019 року про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах до 31 грудня 2019 року. Отже, в кращому випадку, якщо не закоритить раніше, міська влада у грудні цього року знову повернеться до питання перегляду тарифу на перевезення пасажирів.

Засідання виконкому пройшло як добре спланована "багатоходівка". Напередодні, 17 квітня, заступник міського голови Олександр Поляруш провів обговорення тарифів на проїзд у громадському транспорті та експертного висновку Громадської ради у закритому режимі. Пізніше на сайті БМР з'явилася інформація, що Костянтин Бугайчук, член Громадської ради, на цьому засіданні нібито заявив, що експертиза, яку провела Громадська рада, «носить рекомендаційний характер, бо вона проводилася без залучення фахівців, а тому отримані результати не можуть відображати економічно обґрунтований тариф». Пізніше на своїй сторінці у ФБ Костянтин Бугайчук зазначив, що його слова перекрутили.

Під час засідання виконкому 7 травня начальник відділу транспорту та зв’язку БМР Олена Шевченко заявила, що з 22 рекомендацій Громадської ради, підготовлених за підсумками експертизи, влада готова прийняти лише два пункти. При цьому у письмовому вигляді Громадська рада не отримала від виконкому жодної відповіді по результатам вивчення експертизи.

Міський голова Геннадій Дикий під час виконкому не хотів надавати слово голові громадської організації «Біла Церква Разом» Миколі Бабенку, який мав намір презентувати результати судово-економічної експертизи, яку провела судовий експерт Людмила Божко щодо правомірності підвищення тарифу на проїзд. Власне ця експертиза показала, що перевізники завищували свої витрати, подавали невірні розрахунки, а виконком не зважав на те.

Геннадій Дикий двічі оголошував перерву. Варто зазначити, що жителів міста, які прийшли висловити своє обурення владі до зали спершу не пускали працівники поліції.

Під час другої перерви, оголошеної мером, перевізники почали заявляти, що якщо тариф не піднімуть хоча б до 6 грн, вони не зможуть перевозити пасажирів. Після перерви Олександр Поляруш запропонував "підвищити тариф на час призупинення рішення виконкому про підвищення тарифів до 6 грн. з 11 травня".

Відтак, з 11 травня проїзд подорожчав до 6 грн. А словесним викрутасам влади позаздрили б навіть циркові еквілібристи...