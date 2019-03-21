Розгляд питання про 7 грн за проїзд відклали до 10 травня

23 квітня відбулося засідання виконкому БМР, на якому розглянули рішення про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 2019 року № 10 «Про тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» та про зупинення дії рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 2019 року № 11 «Про тариф на проїзд у міському електричному транспорті» до 10 травня 2019 року.

Коментуючи питання щодо тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради Олена Шевченко зазначила: "До виконавчого комітету надійшов аудиторський звіт - обґрунтування тарифу на послуги перевезення пасажирів у міському транспорті підприємств ПП «КАН», ТОВ «ЕПІТРАНС», ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», МПП «Діліжанс», виконаний фахівцями Національного транспортного університету, кафедри «Фінанси, облік і аудит», а також звіт про фактичні результати планово-розрахункового тарифу ТОВ «ТРАНССІТІ», виконаний ПП «Аудиторська фірма «Рось-аудит», які потребують вивчення".

Водночас виконком вирішив перенести розгляд Експертного висновку за результатами громадської експертизи, який підготувала Громадська рада при виконкомі м. Біла Церква, та який свідчить про те, що немає економічного обгрунтування у підвищенні тарифу до 7 грн.

Цей висновок мали розглянути на виконкомі 23 квітня, але передумали та перенесли розгялд на 7 травня 2019 року. Більше того, внесли зміни, які передбачають, що експертний висновок можна не враховувати.



Аналогічно до 10 травня відклали розгляд питання про підвищення проїзду в тролейбусах до 5 грн.