"Прозора" влада тихенько обговорила вартість проїзду в маршрутках

На сайті БМР з'явилося повідомлення про те, що вчора, 17 квітня у Білій Церкві відбулося обговорення тарифів на проїзд у громадському транспорті та експертного висновку за результатами громадської експертизи щодо вартості проїзду. Нараду провели заступник міського голови Олександр Поляруш та начальник відділу транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради Олена Шевченко.

Журналістів на цей захід не запрошували.

"У ході обговорення члени виконавчого комітету могли отримати відповіді на поставлені запитання як від представників Громадської ради, так і перевізників – щоб прийняти рішення під час засідання виконавчого комітету, запланованого на 23 квітня поточного року. Під час обговорення представник Громадської ради Костянтин Бугайчук наголосив, що результати громадської експертизи носять рекомендаційний характер, тому що вона проводилася власними силами на громадських засадах без залучення відповідних фахівців. Тому отримані результати не можуть відображати економічно обґрунтований тариф.

Під час дискусії перевізники надали до виконкому аудиторський звіт економічного обґрунтування тарифу на проїзд до регуляторних актів міської ради, який підтверджує економічно обґрунтовані розрахунки, що були раніше подані перевізниками. Проте даний аудиторський звіт має бути вивчений виконавчим комітетом для прийняття відповідного рішення", - йдеться на сайті міськради.

Заступник міського голови Олександр Поляруш запропонував розглянути на наступному засіданні виконавчого комітету, яке заплановано на 23 квітня поточного року, питання щодо продовження зупинки рішення виконкому вщодо підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті до 10 травня 2019 року.