Депутати розподілили 22, 6 млн. грн надходжень до бюджету

18 квітня відбулася позачергова 69 сесія Білоцерківської міської ради, на якій розглянули 15 питань, зокрема заслухали звіт про виконання бюджету міста за І квартал, внесли зміни до бюджету, розподіливши додаткові 22, 6 млн. грн, внесли зміни до програм фінансової підтримки низки медичних закладів міста, розглянули питання виділення грошової допомоги по програмі «Турбота» тощо.

Зокрема, депутати виділили по 50 тис. грн родичам загиблих учасників АТО по програмі «Турбота» на вирішення матеріально-побутових питань та подолання складних життєвих обставин. Також депутати підтримали рішення про надання фінансової допомоги медичним закладам міста, зокрема на закупівлю газових лічильників з дистанційною передачею показників, обладнання вхідної групи, ремонт приміщень, закупівлю холодильної камери для патологоанатомічного бюро тощо.

Також депутати розподілили 22, 6 млн грн, які додатково надійшли до міського бюджету, а саме: 18 млн грн власних доходів та 4,6 млн грн освітньої субвенції з державного бюджету.

Освітня субвенція з державного бюджету буде використана на:

«нову українську школу» (придбання обладнання, дидактичних матеріалів, оплату перепідготовки вчителів) – 3,3 млн грн;

інклюзивну освіту – 340 тис. грн;

заробітну плату вчителям школи «Міцва» – 1 млн грн.

18 млн. грн розподілили на:

Освіта:

збільшення заробітної плати вихователів ДНЗ (найнижча з/п з усіх галузей) на 5% - 1,5 млн грн (потреба 2,5 млн грн);

співфінансування до видатків з держбюджету на «нову українську школу» - 1,364 млн грн;

придбання інтерактивних дощок – 500 тис грн;

Охорона здоров’я:

придбання ліків по безкоштовних рецептах згідно з постановою КМУ №1303 (діти до 3-х років, рідкісні захворювання, онко- і т.п.) – 900 тис грн.;

придбання апарату «Актилізе» для інсультного блоку– 260 тис. грн;

придбання інсулінів – 971 тис. грн.;

поточний ремонт відділення гемодіалізу – близько 60 тис. грн.;

придбання холодильної камери для КНП БМР «Патологоанатомічне бюро» - 150 тис. грн.

Соціальний захист:

програма «Турбота» - 3 млн грн.;

матеріальна допомога сім’ям загиблих в АТО – 750 тис. грн.;

облаштування територіального центру – 542 тис. грн.

Спорт:

надбавка тренерам ДЮСШ управлінь освіти і науки та молоді і спорту 10% – 588 тис. грн.

Культура:

перевезення учнів на обласні конкурси та фестивалі – 55 тис. грн.

проведення міжнародного фестивалю скульптур – 400 тис. грн.

Також виділено кошти на облаштування та обслуговування камер відеоспостереження Центру оперативного реагування – близько 500 тис. грн. та на співфінансування капітальних видатків на ремонт доріг – близько 4,6 млн грн.