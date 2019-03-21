Депутати розподілили 22, 6 млн. грн надходжень до бюджету

Зокрема, депутати виділили по 50 тис. грн родичам загиблих учасників АТО по програмі «Турбота» на вирішення матеріально-побутових питань та подолання складних життєвих обставин. Також депутати підтримали рішення про надання фінансової допомоги медичним закладам міста, зокрема на закупівлю газових лічильників з дистанційною передачею показників, обладнання вхідної групи, ремонт приміщень, закупівлю холодильної камери для патологоанатомічного бюро тощо.
Також депутати розподілили 22, 6 млн грн, які додатково надійшли до міського бюджету, а саме: 18 млн грн власних доходів та 4,6 млн грн освітньої субвенції з державного бюджету.
Освітня субвенція з державного бюджету буде використана на:
- «нову українську школу» (придбання обладнання, дидактичних матеріалів, оплату перепідготовки вчителів) – 3,3 млн грн;
- інклюзивну освіту – 340 тис. грн;
- заробітну плату вчителям школи «Міцва» – 1 млн грн.
18 млн. грн розподілили на:
Освіта:
- збільшення заробітної плати вихователів ДНЗ (найнижча з/п з усіх галузей) на 5% - 1,5 млн грн (потреба 2,5 млн грн);
- співфінансування до видатків з держбюджету на «нову українську школу» - 1,364 млн грн;
- придбання інтерактивних дощок – 500 тис грн;
Охорона здоров’я:
- придбання ліків по безкоштовних рецептах згідно з постановою КМУ №1303 (діти до 3-х років, рідкісні захворювання, онко- і т.п.) – 900 тис грн.;
- придбання апарату «Актилізе» для інсультного блоку– 260 тис. грн;
- придбання інсулінів – 971 тис. грн.;
- поточний ремонт відділення гемодіалізу – близько 60 тис. грн.;
- придбання холодильної камери для КНП БМР «Патологоанатомічне бюро» - 150 тис. грн.
Соціальний захист:
- програма «Турбота» - 3 млн грн.;
- матеріальна допомога сім’ям загиблих в АТО – 750 тис. грн.;
- облаштування територіального центру – 542 тис. грн.
Спорт:
- надбавка тренерам ДЮСШ управлінь освіти і науки та молоді і спорту 10% – 588 тис. грн.
Культура:
- перевезення учнів на обласні конкурси та фестивалі – 55 тис. грн.
- проведення міжнародного фестивалю скульптур – 400 тис. грн.
Також виділено кошти на облаштування та обслуговування камер відеоспостереження Центру оперативного реагування – близько 500 тис. грн. та на співфінансування капітальних видатків на ремонт доріг – близько 4,6 млн грн.