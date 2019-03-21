Геннадій Дикий обіцяє відкрити Горбатий міст до поминальних днів

Про це мер заявив під час прес-конференції, 15 квітня 2019 року. Він також пояснив, з чим пов'язана затримка у відкритті мосту.

Як виявлється, за висновками мера, є дві причини через що міст не відкрили до кінця 2018 року, як обіцяли. По-перше, АТ "Укрзалізниця" з березня, коли закрили міст на ремонт, до вересня 2018 року не давала так звані "вікна", тобто не знімала напругу зі своїх мереж для проведення ремонтних робіт на Горбатому мосту, що знаходиться над залізничними коліями.

Щоправда, мер не пояснив, як же так проводилися перемовини з "Укрзалізницею", що на початок робіт довелося чекати півроку, у той час як міст просто простоював, а великогабаритні машини розбивали дороги міста.

Друга причина, яка не дає вчасно відкрити міст, це підрядник. Він чомусь взявся класти асфальт у кінці минулого року, коли вже не було сприятливих погодних умов, а відтак асфальтне покриття на мосту цього року буде переробляти. Мер запевняє, що підрядник це зробить своїм коштом.

«Ми поставили завдання виконати повністю роботи до поминальних днів, аби білоцерківцям було зручно пересуватися містом», - пообіцяв мер.

Нагадаємо, у квітні 2018 року був заключений договір з ВАТ «АЛКЕ ІНШААТ САНАЙЕ ВЕ ТІДЖАРЕТ» на виконання ремонтних робіт на суму 28, 9 млн грн. КП БМР "Інспекція з благоустрою" здійснювала технічний нагляд за виконанням ремонтних робіт на суму 681 129 грн, а ПП МВФ "Мостопроект" - авторський нагляд за 80 643 грн.