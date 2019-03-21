Виплата монетизованих субсидій продовжиться у квітні і травні

Виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться у квітні і травні. Про це під час робочої поїздки до Житомира заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Потрібно забезпечити подальше інформування громадян щодо монетизації субсидій і виплату відповідних коштів вчасно і в повному обсязі, адже виплата «живих коштів» продовжиться у квітні і травні місяці», - сказав Павло Розенко, звертаючись до представників місцевої влади.

Він нагадав, що в цілому по Україні монетизовані субсидії через Пенсійний фонд та Ощадбанк отримують близько 3,5 млн родин. Щомісячна сума нарахування субсидій складає 5,7 млрд грн.

«Середній розмір субсидії складає 1680 грн», - уточнив Павло Розенко, зазначивши, що в наступному опалювальному сезоні виплата субсидій «живими грошима» продовжиться.

Водночас не всі субсидіанти розплатилися за комунальні послуги. Наприклад, субсидії в Києві отримують понад 162 тис. сімей, 75% з яких вчасно сплатили житлово-комунальні послуги (ЖКП) у березні, а решта - не заплатили за комуналку. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв. За даними "Укрпошти", максимальна виплата монетизованої субсидії становить 9,3 тис. грн. Водночас максимальну середню суму отримують у Чернігівській (приблизно 3 тис.), Івано-Франківській (2,8 тис.) і Волинській (2,1 тис.) областях. І за даними Пенсійного фонду, саме в цих регіонах – найменші середні пенсії по Україні.

Уже в травні всім українцям із субсидіями розмір виплат повинні перерахувати. До того ж тим, хто після монетизації накопичив щонайменше 340 грн боргу, допомогу на наступний період надавати не будуть. І якщо раніше для того, щоб відібрали субсидію, потрібно було мати заборгованість мінімум за два місяці, то зараз достатнього й одного.