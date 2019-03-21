Компанії, пов’язані з Геннадієм Диким, виграли на державних закупівлях 4,3 млн грн.

У рамках проекту “ Приховані інтереси “ аналітики Антикорупційного штабу провели дослідження тендерних закупівель, у яких перемагали компанії, що пов’язані з депутатами і родичами депутатів Білоцерківської міської ради.

При одному із досліджень виявили, що КП БМР "Білоцерківтепломережа" без тендеру закупила будівельні матеріали, фарби, шпаклівки, цемент, полікарбонат на загальну суму 244 813, 86 грн у ПП "Будмаркет", 100% власницею та директоркою якого є дружина мера Олена Дика.

Також закуповувала будівельні матеріали на загальну суму 612 грн в ПП "Будмаркет" ще одна комунальна установа міста - "Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Шанс"

Закупівлі відбувалися у 2017 році.

Також експерти з'ясували, що КАТП-1028, 40, 4% акцій якого належать батькові міського голови Геннадія Дикого, отримали 65 контрактів на загальну суму 4, 3 млн. грн. Найбільшим замовником їх послуг є Департамент житлово-комунального господарства БМР.

Також замовляли послуги КАТП-1028 БНАУ, управління освіти і науки БМР, квартирно-експлуатаційний відділ, Білоцерківський пологовий будинок, Білоцерківський дитячий будинок-інтернат, Білоцерківський краєзнавчий музей, Білоцерківське управління Державної казначейської служби України Київської області, Комунальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний центр крові", Комунальна установа Білоцерківської міської ради "Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Шанс", Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2" та інші.

І якщо КАТП-1028 є монополістом на ринку вивезення сміття у Білій Церкві, тобто звертатися замовникам цієї послуги у нашому місті просто більше нікуди, то будівельні матеріали комунальні установи могли купувати будь-де, а не лише в магазині родини міського голови.