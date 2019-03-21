Як влада розлюбила КП БМР «Тролейбусне управління»

Нагадаємо, з 2016 року очільник Білої Церкви не втомлювався розповідати, що треба розвивати муніципальний транспорт і найкраще це робити на базі комунального підприємства. Тоді йому навіть вдалося переманити водіїв з маршрутками від ПП «Валоїс» в КП «Тролейбусне управління», якому віддали маршрути №№ 1А, 4, 7 А, 11, 14А, 21. Але станом на березень 2019 року комунальне підприємство лишилося лише з одним маршрутом. І то невідомо, чи надовго.

Нагадаємо слова Геннадія Дикого, які він промовив 13 квітня 2016 року під час презентації Концепції розвитку пасажирського транспорту міста Білої Церкви на 2016-2020р. «Тролейбусне управління минулого року на 15 тролейбусах перевезло 9, 6 млн. пасажирів, надавши послуг на 14 млн. грн, при цьому отримало збиток в 500 тис. грн та заплатило податку до місцевого бюджету у розмірі 1, 1 млн. грн. У той же час приватні перевізники на своїх 450 маршрутках перевезли 23 млн. пасажирів, надавши послуг на 200 млн. грн. і заплативши податку 1, 5 млн. грн. Чому приватні перевізники сплачують так мало податків і при цьому навіть за таких умов не можуть оновити свій автопарк?», - тоді дивувався мер.

Наразі у мера до приватних перевізників питань немає. Він не лише швидко підтримує їх ініціативи щодо підвищення вартості проїзду, але й відмовляється вислухати громаду, яка неодноразово приходила до міськради зі скаргами на якісь обслуговування в маршрутках.

Натомість КП БМР «Тролейбусне управління» поступово втрачає маршрути. Так, 5 лютого 2017 під час конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування №3,11,14,16,17,18,19,21,22, комунальне підприємство виявилося не готовим до конкурентної боротьби: не підготувало інвестиційних пропозицій, не мало достатньої кількості автобусів, а тому поступилося у боротьбі за маршрути №3, 11 фірмам «Білоцерківський автобусний парк», «Диліжанс».

30 травня 2018 року під час конкурсу «Тролейбусне управління» втратило ще три маршрути - №21, 2,4,5.

І от 12 березня 2019 року виконком БМР вирішив забрати у «Тролейбусного управління» ще два маршрути - №7 та №8. Члени виконкому заявили, що роблять це з метою забезпечення якісних пасажирських перевезень. При цьому члени виконкому вирішили на 3 місяці укласти тимчасовий договір на перевезення пасажирів на маршруті №7 зі скандально відомим підприємством ТОВ «Транссіті», на якісь послуг якого надходить найбільше скарг від пасажирів. Також члени виконкому вирішили укласти тимчасовий договір на 3 місяці на обслуговування маршруту №8 з фірмою «Епітранс», яка входить в орбіту бізнес-інтересів осередку політичної сили «Радикальна партія Олега Ляшка». Саме від цієї партії переміг на місцевих виборах до обласної ради Володимир Поляруш, який є водночас заступник міського голови Білої Церкви та відповідає за пасажирські перевезення у місті.

Таким чином у «Тролейбусного управління» лишився лише один маршрут - №18, термін договору на який збігає 30 травня 2019 року.

Цікаво, чи вибачиться міський голова Геннадій Дикий перед жителями міста за свої несправджені обіцянки розвивати муніципальний транспорт на базі КП БМР «Тролейбусне управління»?