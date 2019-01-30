66 сесія: розподіл 70 млн. бюджетних коштів, потреби освітньої галузі та питання ДК "Росава"

Зокрема, уточнили бюджет міста на 70, 6 млн. грн, внесли зміни до програми підтримки ЦПМД №2, заклавши 2 млн. грн на реконструкцію приміщення за адресою вул. Томилівська, 50/2 під амбулаторію сімейної медицини та внесли зміни в програму розвитку боксу, виділивши на цю справу 75 тис. грн. Внесли також зміни до програми «Смарт Сіті: прозора та безпечна громада м. Біла Церква» та заслухали звіт про виконання бюджету Білої Церкви за 2018 рік.

Найбільш дискусійним, як і очікувалося, виявилося бюджетне питання, адже у депутатів виникло багато запитань щодо доцільності витрачання бюджетних коштів.

Що краще: алеї чи реабілітаційний центр для інсультних хворих?

Зокрема, депутат Олександр Ореховський пропонував зменшити витрати на реконструкцію алей та направити 2 – 2, 5 млн. грн на створення на базі МЛ №2 реабілітаційного центру для хворих на інсульт. Мер Геннадій Дикий не любить, коли йому натякають на бруківку і тому заявив, що найперше гроші треба вкладати в профілактику. «Якщо вам так муляють алеї, то я вам розкажу. Тенденція останніх років в північноамериканських, північноєвропейських містах, в Австралії, у Новій Зеландії – це створення пішохідних зон, щоб людей відірвати від використання приватного транспорту і вони більше ходили пішки, їздили на велосипеді. Тоді людям не треба буде звертатися в лікарню. Тому алеї – це важливі інфраструктурні об’єкти для здоров’я населення», - заявив Геннадій Дикий.

Цікаво, наскільки корисно «оздоровлюватися» на алеях, з обох боків яких інтенсивно рухається транспорт та підвищує загазованість повітря? І що робити тим хворим, що вже мають інсульт? Вони не члени суспільства чи їх родичам не потрібна допомога в реабілітації своїх близьких?

Депутат Ігор Гейло у своєму зверненні запропонував приділити увагу приміщенню філії дитячої бібліотеки на вул. Б. Хмельницького, 13, яке всередині вже є небезпечним для працівників та відвідувачів, адже навіть дошки на підлозі прогнили. Мер відповів, що про проблему знає і шукає приміщення для переселення бібліотеки на час ремонту. Щоправда, жодних термінів щодо початку та тривалості ремонту не було озвучено.

Освітня галузь потребує більшої уваги

Депутат Юрій Оселедько, Тетяна Сербин, Юрій Петрик, Олександр Ореховський, Андрій Король, Микола Колосенко, Сергій Підпалий, Володимир Вовкотруб звертали увагу на те, що не закладено грошей на виплату оздоровчих непедагогічним працівникам, просили збільшити виплати педагогам за престижність праці, збільшити поточні видатки на школи та садочки, а сюди входять і миючі засоби, які закуповують наразі батьки. «Шановні депутати, ми з вами одноголосно підтримуємо купівлю будівлі, вартістю якої потім зацікавилися навіть слідчі НАБУ, ми охоче перераховуємо по 6 млн. грн на ТОВ «Білоцерківвода», яке повинно за власні кошти ремонтувати труби, а освітній галузі такої підтримки не даємо», - сказав Юрій Оселедько.

«Зараз майже 80% дахів у школах та садочках перебувають у жахливому стані, бо мають серйозні протікання. Але ремонт даху заключається не тільки в тому, щоб перекрити сам дах, а ще й треба ремонтувати класи та групи в садочках, де після протікання розповсюдився грибок на стінах. А це якраз лягає на кишені батьків. Вже зараз треба думати, як зробити резерв коштів, щоб зробити ці косметичні ремонти. Бо знову восени прийдемо до батьків і будемо просити ці кошти», - сказав депутат Юрій Петрик.

«Я хочу сказати щодо поборів з батьків. У мене одна дитина навчається в університеті, одна ходить в школу, а одна в садочок. То мені школа та садочок обходяться дорожче, ні навчання дитини в університеті. Це невеликі кошти на поточний ремонт. Чому ця пропозиція не підтримана? Наша основна задача, щоб діти мали здорові умови для навчання і хворі, зокрема ті, які перенесли інсульт, мали змогу пройти реабілітацію. Ми на алеї витрачаємо 10 млн грн, а на реабілітаційний центр для інсульт них хворих треба всього 2 млн грн!» - зазначив Олександр Ореховський.

Ремонт Горбатого мосту здорожчав на 6 млн. грн?

Депутат Андрій Король зацікавився, чому на ремонт Горбатого мосту виділяється ще 8, 5 млн. грн. Мер пояснив так: «Ми 30 млн. виділяли на ремонт шляхопроводу, шляхом тендеру ця сума зменшилася до 29 млн. грн. Підрядник через те, що «Укрзалізниця» не давала «вікна» для ремонту, приступив до робіт у вересні, а тому не встиг завершити роботи. Ми підряднику заплатили 18 млн. грн. а ці 8, 5 млн. – це той залишок, який не заплатили підряднику за виконані роботи. Не йдеться про збільшення вартості робіт, це ті кошти, які в лишилися з минулого року».

Арифметика в цьому випадку «не пляше». Може мер хвилювався і неправильно озвучив цифри? Адже 18 млн грн вже заплачених підряднику коштів + 8, 5 млн. грн додатково заплачених дорівняють сумі 36, 5 млн. грн. А мер каже, що ремонт мосту коштує 29 млн. грн. То звідки взялося ще додаткових 7, 5 млн. грн.???

Можемо лишиися без БК "Росава"

Також депутат Андрій Король проінформував мера, що наразі йде розпродаж майна збанкрутілого ВАТ «Росава», а саме: БК «Росава», техніки та іншого майна за 36 млн. грн (для порівняння: одна недобудова на вул. Театральній обійшлася місту в 24 млн. грн). Депутат поцікавився, як місто на це реагує та які дії вчинив міський голова, щоб місто могло за ці мізерні кошти викупити такі великі об’єкти інфраструктури. Мер запевнив, що юридичний відділ подав заперечення на дії арбітражного керуючого.

Депутат Василь Савчук додав: «У свій час була постанова КМУ, яка передала із ФДМУ до міської власності понад 80% акцій ВАТ «Росава». Але на час банкрутства суд призначає арбітражного керуючого, який повністю керує підприємством. Його завдання – погасити заборгованість перед кредиторами ВАТ «Росава». Спроби продати арбітражним керуючим такий об’єкт як БК «Росава» вже здійснювалися тричі, але місто завжди втручалося в цей процес, тому що ставилося питання про те, що цей заклад після продажу не повинен змінювати свій профіль. При цій умові у покупців різко відпадало бажання його купувати Ставили питання, щоб БК передали на баланс місту, але цього так і не зробили. Зараз знову може бути спроба продати БК за безцінь та поміняти профіль, тому місто повинно звернутися у всі інстанції, щоб зупинити цей процес.

«Для вашого розуміння, Геннадій Анатолійович: крайній термін подачі документів на цей аукціон – 13 лютого 2019 року, а суди триватимуть довго. Якщо треба виділяти кошти з міського бюджету, щоб купити приміщення будинку культури, то треба виділяти, бо такі об’єкти мають бути у власності міста», - додав депутат Геннадій Джегур.

Також депутат Володимир Вовкотруб озвучив звернення, з яким до нього звернулися мешканці Таращанського масиву – стосовно неналежної якості водопостачання після ремонтів мереж та проханням щодо проведення перерахунку вартості наданих послуг на водопостачання та водовідведення.

Решту питань розглянули дуже швидко, тож сесія закінчилася ще до обіду.