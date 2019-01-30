Справу "конвертаційних центрів" у Білій Церкві передано до суду

У звіті зазначено: "процесуальними прокурорами забезпечено скерування слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУДФС в області до суду 57 (2017 року – 57) кримінальних проваджень, з яких 18 – за ст.ст. 212, 212-1 КК України, 1 – за ст. 209 КК України, 22 – за ст.ст. 205, 205-1 КК України, 8 – за ст. 204 КК України, 2 – за ст. ст. 368, 368-4 КК України, інші – 6. Зокрема, за належного процесуального керівництва слідчими фіскальної служби до суду скеровано два провадження щодо організаторів та учасників двох «конвертаційних центрів», що здійснювали свою протиправну діяльність у містах Києві, Бровари та Біла Церква, а також одне кримінальне провадження за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (2017 року кримінальні провадження вказаної категорії до суду не скеровувались).

Нагадаємо, у лютому 2018 року слідчі Державної фіскальної служби проводили обшуки у кабінеті міського голови Геннадія Дикого, у приміщенні відділу капітального будівництва, КП БМР «Білоцерківтепломережа» та на низці приватних фірм за фактом ухиляння від сплати податків. У серпні 2018 року обшуки повторилися. ДФС завітала знову до відділу капітального будівництва, а також на 14 об’єктів, пов’язаних з його роботою. У слідчих виникли підозри, що посадовці «відмивали» бюджетні гроші через так звані "конвертаційні центри".