Перший етап децентралізації: що це дало місцевим громадам?

23 січня, на засіданні Кабінету Міністрів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман презентував плани Уряду по продовженню реформи децентралізації, яка визнається експертами як одна з найуспішніших реформ в Україні. Голова Уряду представив план дій, який має забезпечити незворотність реформи та її повсюдність – щоб усі жителі України відчули на собі усі переваги децентралізації, щоб громади отримали всі необхідні ресурси і повноваження для свого розвитку.

Результати першого етапу децентралізації

Вже створені 876 об’єднаних громади, які отримали повноваження, ресурси.

646 ОТГ отримали землю у комунальну власність від держави.

Власні доходи місцевих бюджетів виросли з 68,6 млрд грн 2 2014 році до 233,9 млрд у 2018 році.

Підтримка розвитку регіонів цього року склала рекордні 37,8 млрд грн – а це нові і відремонтовані школи і садочки, лікарні, місцеві дороги, водогони, енергоефективні котельні і зони відпочинку в громадах.

Держава фінансує інфраструктурні проекти в регіонах, розвиток сільської медицини, підтримку агровиробників. А кількість побудованих за кошти держбюджету об’єктів в регіонах за 4 роки перевищила 3 000.

Для чого потрібен новий етап децентралізації?

Для того, щоб перевагами децентралізації скористались всі українці.

Щоб гроші залишались на місцях, у містах і громадах в селах.

Щоб адміністративні послуги можна було отримати поруч, за місцем проживання

Щоб між людьми і вирішенням їх потреб було менше чиновників, менше бюрократів.

завдань, які треба вирішити до 2020 року

Розвиток окремих громад – це розвиток всієї країни. Тому потрібні наступні кроки нового етапу головної реформи країни, які зміцнять місцеве самоврядування і дадуть поштовх для подальшого розвитку України.

Потрібно завершити формування спроможних громад і сформувати нові спроможні райони.

Буде створена нова територіальна основа з необхідною кількістю районів і ефективних спроможних громад

Дублювання функцій заважає розвитку. Рішення мають прийматися на місцях, а державні функції мають виконувати тільки органи державної влади.

Фінансових інструментів у громад має бути достатньо. Але і органи місцевого самоврядування мають відповідально ними розпоряджатись для розвитку своїх громад.

Службовці місцевого самоврядування повинні мати усі необхідні повноваження і бути компетентними

Нагляд за законністю: держава має здійснювати контроль за прийняттям рішень органи місцевого самоврядування принципами, які ефективно застосовуються в європейських країнах.

Органи місцевого самоврядування мають питати у громад, які їх обрали, як громади бачать свій розвиток

Посилення координації між органами влади – для ефективності прийняття рішень

Очікуваний результат

Місцеві вибори мають пройти на новій основі – достатня кількість районів та ефективні самодостатні спроможні громади

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:

«За 5 років ми пройшли перший етап реформи децентралізації. Важливо розпочати новий етап, який буде базуватись на нових рішеннях, на завершенні тих завдань, які стояли перед нами, і головне – має забезпечити незворотність цієї реформи. Не дивлячись на позитивні результати, різні політичні сили намагаються і будуть намагатися централізувати повноваження, забрати повноваження з місць і віддати їх на гору. Цього не можна допустити. Тому ми маємо план дій, що ми маємо зробити до місцевих виборів 2020 року для того, щоб забезпечити сильне ефективне місцеве самоврядування, яке підпорядковане безпосередньо громадам, які його обирають, і наділити ці громади повноваженнями і фінансовими ресурсами».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України