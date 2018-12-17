Кому і коли перерахують пенсії?

Перерахунок пенсій з 1 січня 2019 року проводено особам, які досягли 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Це майже 2 мільйонів осіб.

Розмір пенсії для таких осіб не може бути нижчим, ніж 40% мінімальної зарплати. Оскільки показник заробітної плати у нас збільшується до 4173 з 1 січня наступного року, і, звичайно, якщо для всіх пенсіонерів мінімальна пенсія сьогодні 1497, то в цій категорії людей буде перерахунок - і розмір пенсії збільшиться на 172 грн.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що підвищення пенсій для інших категорій громадян буде здійснено з 1 березня 2019 року. «Найбільший перерахунок пенсій, який стосуватиметься близько 11 мільйонів громадян, буде зроблений з 1 березня наступного року. Це буде осучаснення пенсій за новими розмірами заробітних плат», – розповів Віце-прем’єр-міністр, додавши, що розмір підвищення пенсій становитиме від 15% до 40%.

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