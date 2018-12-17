У Білій Церкві подорожчала вартість проїзду

7 грн - у маршрутках

5 грн - у тролейбусі (при купівлі квитка у кондуктора);

4 грн - у тролейбусі (при купівлі квитка у стаціонарній касі);

3 грн - у тролейбусі (при використанні безконтактної картки);

4,50 грн - у тролейбусі (при використанні мобільного додатку).

Новий тариф на проїзд починає діяти з 1 лютого 2019 року.

Раніше перевізники хотіли підвищити вартість проїзду до 9 грн. Мотивували це тим, що з дати попереднього перегляду вартості проїзду (січень 2018 року) зросла вартість дизпалива (на 25%), бензину А95 (на 5, 2%), оливи (на 73,2%), шин (на 7%), мінімальної зарплатні (на 30%).

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Член виконкому Юрій Гриненко пропонував підвищити вартість проїзду у маршрутках лише до 6 грн і зробити це після завершення опалювального сезону. Він висловив незгоду з тим, що перевізники подали для розрахунку нового тарифу дані про те, що вартість пального зросла на 30%, а мінімальна зарплата на 20%. За розрахунками Юрія Гриненка, мінімальна зарплата зросла на 12%, а пальне лише на 8-10%. Пропозицію Юрій Гриненка підтримало лише 4 члени виконкому. Також він цікавився, коли буде впроваджений єдиний квиток на всі види транспорту та будуть встанолвлені валідатори у маршрутках. Міський голова Геннадій Дикий заявив, що єдиний квиток можна впровадити лише там, де весь транспорт - комунальний, а встановлювати валідатори для точного підрахунку перевезених пасажирів чи ні, це добровільна справа власників маршруток.

Виходить, що грандіозні плани від 2016 року не збулися. Нагадаємо, у травні 2016 року виконком дав добро на заключення договору з компанією "АСТЕК" на створення єдиної автоматизованої системи оплати проїзду на міському пасажирському транспорті. Загальна орієнтовна вартість реалізації проекту становила 7,629 млн. грн. Перший етап передбачав розроблення проектної та кошторисної документації, оснащення не менше ніж 20 тролейбусів упродовж 6 місяців валідаторами. На другому та третьому етапі мали бути оснащені пристроями для автоматичного зчитування проїзних 300 міських автобусів. І тоді мова не йшла про добровільність з боку приватних перевізників!

Член виконкому Станіслав Поліщук цікавився, яким чином виконком контролює питання дотримання перевізниками вимог щодо технічного нагляду за транспортними засобами, які виходять у рейс. Адже, 12 січня у Гайку жителі міста знову помітили інцидент, коли у маршрутки №22 відвалилося колесо. Така ж ситуація трапилася з маршруткою №22 напередодні новорічних свят, 13 грудня. А 4 вересня на Вокзальній площі сталося загорання автобусу маршруту №14, що також належить ТОВ «Транссіті». У грудні 2017 року водій маршрутки №22 на повороті в Гайку не справився з керуванням, а тому всі пасажири впали, одна дитина отримала численні травми. За даними відділу транспорту та зв’язку, найбільша кількість скарг припадає саме на обслуговуванням водіями ТОВ «Транссіті».

Відповідаючи на це питання, начальник відділу транспорту Олена Шевченко зауважила, що ТОВ «Транссіті» оновив автопарк на 5 нових автобусів «Атаман». «А такі випадки, як ви назвали, це техніка, буває всяке», – вважає Олена Шевченко. То невже оновлений транспорт вартий того, щоб на інших машинах цього ж перевізника пасажири ризикували життям?