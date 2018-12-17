Меру дали зрозуміти: коаліція точно є

10 січня 2019 року відбулася позачергова 64 сесія Білоцерківської міської ради. Єдина потреба в її проведенні - подолання вето міського голови на низку рішень міської ради, прийнятих раніше. Зокрема, депутати легко (від 29 до 32 голосів) подолали вето мера на такі рішення:

Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-підприємцю Кожух Наталії Араратівні;

Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «МАРКЕТ-БУД-ГРУП»;

Про припинення терміну дії договору оренди землі малому приватному підприємству фірмі «ЛІНКО»;

Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Чалій Вірі Гаврилівні;

Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей Світланою Іванівною та фізичною особою-підприємцем Коваленко Жанною Іванівною для експлуатації та обслуговування павільйону №1;

Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей Світланою Іванівною та фізичною особою-підприємцем Коваленко Жанною Іванівною для експлуатації та обслуговування павільйону №2;

Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей Світланою Іванівною та фізичною особою-підприємцем Коваленко Жанною Іванівною для експлуатації та обслуговування павільйону №3;

Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей Світланою Іванівною та фізичною особою-підприємцем Коваленко Жанною Іванівною для експлуатації та обслуговування павільйону №4.

Цим депутати ще раз дали зрозуміти міському голові, що мають не просто більшість голосів, а коаліцію, яка здатна подолати його вето (мінімум 28 голосів).

Перший раз Геннадію Дикому "новий формат" коаліції був продемонстрований також на позачерговій сесії, де потрібно було долати вето, а саме: 13 грудня 2018 року. Тоді міський голова Геннадій Дикий емоційно зауважив, що "депутати не міському голові показали, що можуть подолати вето, а всім підприємцям, що в Білоцерківській міській раді можуть проходити абсолютно незаконні рішення". Щоправда, після завершення сесії попросив всіх, окрім депутатів, залишити залу, а затим почав вести перемовини з депутатами про необхідність звільнення керівника "Білоцерківтепломережі".

На наступній позачерговій 62 сесії керівника КП БМР "Білоцерківтепломережа" було звільнено 28 голосами депутатського корпусу. Але, вочевидь, міський голова не повірив до кінця у нову потужну більшість і вирішив заветувати низку рішень сесії. Тому депутати втретє продемонстрували меру, що доведеться йому враховувати новий формат міської ради. Що ж, все тільки починається?