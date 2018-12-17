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Меру дали зрозуміти: коаліція точно є

  • Четвер, січ. 10 2019
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Меру дали зрозуміти: коаліція точно є

Білоцерківська міська рада продемонструвала міському голові Білої Церкви, що у депутатському корпусі сформувалася потужна коаліція, здатна подолати будь-яке його вето.

10 січня 2019 року відбулася позачергова 64 сесія Білоцерківської міської ради. Єдина потреба в її проведенні - подолання вето міського голови на низку рішень міської ради, прийнятих раніше. Зокрема, депутати легко (від 29 до 32 голосів) подолали вето мера на такі рішення:

  • Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду фізичній особі-підприємцю Кожух Наталії Араратівні;
  • Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «МАРКЕТ-БУД-ГРУП»;
  • Про припинення терміну дії договору оренди землі малому приватному підприємству фірмі «ЛІНКО»;
  • Про припинення терміну дії договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Чалій Вірі Гаврилівні;
  • Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей Світланою Іванівною та фізичною особою-підприємцем Коваленко Жанною Іванівною для експлуатації та обслуговування павільйону №1;
  • Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей Світланою Іванівною та фізичною особою-підприємцем Коваленко Жанною Іванівною для експлуатації та обслуговування павільйону №2;
  • Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей Світланою Іванівною та фізичною особою-підприємцем Коваленко Жанною Іванівною для експлуатації та обслуговування павільйону №3;
  • Про встановлення земельного сервітуту з фізичною особою-підприємцем Салей Світланою Іванівною та фізичною особою-підприємцем Коваленко Жанною Іванівною для експлуатації та обслуговування павільйону №4.

Цим депутати ще раз дали зрозуміти міському голові, що мають не просто більшість голосів, а коаліцію, яка здатна подолати його вето (мінімум 28 голосів).

Перший раз Геннадію Дикому "новий формат" коаліції був продемонстрований також на позачерговій сесії, де потрібно було долати вето, а саме: 13 грудня 2018 року. Тоді міський голова Геннадій Дикий емоційно зауважив, що "депутати не міському голові показали, що можуть подолати вето, а всім підприємцям, що в Білоцерківській міській раді можуть проходити абсолютно незаконні рішення". Щоправда, після завершення сесії попросив всіх, окрім депутатів, залишити залу, а затим почав вести перемовини з депутатами про необхідність звільнення керівника "Білоцерківтепломережі". 

На наступній позачерговій 62 сесії керівника КП БМР "Білоцерківтепломережа" було звільнено 28 голосами депутатського корпусу. Але, вочевидь, міський голова не повірив до кінця у нову потужну більшість і вирішив заветувати низку рішень сесії. Тому депутати втретє продемонстрували меру, що доведеться йому враховувати новий формат міської ради. Що ж, все тільки починається? 

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Опубліковано в Влада

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