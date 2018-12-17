Місця для політичної реклами у Білій Церкві

8 січня на засіданні виконкому БМР затвердили місця для розміщення матеріалів перевиборної агітації на виборах Президента України 2019 року. Місця будуть надаватися суб’єктам виборчого процесу на рівних умовах безкоштовно.

Так це такі місця:

1. Стовбова конструкція, зупинка БК «Росава» (з центру).

2. Стовбова конструкція, зупинка Таращанська (кінцева маршруту №4).

3. Стовбова конструкція, зупинка Першотравнева (район аптеки).

4. Стовбова конструкція, зупинка ТЦ Гермес №1.

5. Стовбова конструкція, зупинка ТЦ Гермес №2.

6. Стовбова конструкція, зупинка ТЦ Гермес №3.

7. Стовбова конструкція, зупинка ТЦ Гермес №4.

8. Стовбова конструкція, зупинка ТЦ Гермес №5.

9. Стовбова конструкція, зупинка ТЦ Гермес №6.

10. Стовбова конструкція, вул.Соборна.

11. Стовбова конструкція, зупинка Укртелеком (в центр)

12. Стовбова конструкція, зупинка Героїв Небесної Сотні (податкова)

13. Стовбова конструкція, зупинка Вокзальна (з центру)

14. Стовбова конструкція, зупинка Б.Хмельницького (в центр)

15. Стовбова конструкція, зупинка Фастівська (в центр)

16. Щит, зупинка Критий ринок (з центру)

17. Щит, зупинка кінотеатр ім. О. Довженка

18. Щит, зупинка Термопак

19. Щит, зупинка лікарня №1

20. Щит, зупинка Першотравнева (м-н Шуруп).

Відповідно до рішення департаменту житлово-комунального господарства міської ради та комунальному підприємству міської ради «Міськреклама» доручено підготувати діючі рекламні щити, тумби, стенди для розміщення матеріалів перевиборної агітації виборів Президента України 2019 року і встановити необхідну кількість додаткових рекламоносіїв на період до 21.04.2019р.

За матеріалами сайту БМР