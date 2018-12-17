Затверджено новий склад виконкому БМР

Зі складу виконкому вивели таких осіб: Сергій Рудюк, колишній начальник Білоцерківського відділу поліції, Іван Тютюнник, голова Коаліції громадських організацій міста Біла Церква «Громадська довіра", Борис Смуток, екс-секретар Білоцерківської міської ради, Василь Міщенко, приватний підприємець.
Новий склад виконкому:
- Дикий Геннадій Анатолійович, міський голова
- Гнатюк Валерій Володимирович, заступник міського голови
- Поляруш Олександр Олексійович, заступник міського голови
- Кравець Анатолій Васильович, заступник міського голови
- Литвиненко Катерина Сергіївна, заступник міського голови
- Новогребельська Інна Володимирівна, заступник міського голови
- Постівий Сергій Олександрович, керуючий справами
- Кошель Вадим Олегович , секретар міськради
- Антонюк Микола Анатолійович, радник міського голови
- Гриненко Юрій Анатолійович, приватний підприємець, за поданням ВО "Батьківщина"
- Кандауров Сергій Миколайович, директор комунального підприємства «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», заступник голови Київської обласної регіональної парторганізації політичної партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП»
- Маршалок Вадим Анатолійович, приватний підприємець
- Ребенко Степан Анатолійович, приватний підприємець, за поданням БПП "Солідарність"
- Винниченко Сергій Олександрович, головний інженер ТДВ "Білоцерківський кар'єр", за поданням БМО ВО "Свобода"
- Поліщук Станіслав Михайлович, за поданням ТО ПП "Опозиційний блок"
- Островерх Вікторія Петрівна, за поданням Білоцерківської міської організації Радикальної партії Ляшка
- Олійник Олег Олександрович, за поданням Білоцерківської міської організації Радикальної партії Ляшка
- Усенко Яків Віталійович, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання «Термо-Пак», за поданням Білоцерківської міської організації роботодавців;
- Фастівський Вадим Петрович, директор ТОВ "Трайдент", за поданням Білоцерківського представництва громадської організації "Об'єднання "Самопоміч"
- Челюбеєв Серафим Васильович, директор ДЮСШ «Олімп», за поданням Білоцерківської міської організації Політичної партії «Партія економічного відродження України»
- Мельниченко Геннадій Вікторович, начальник Білоцерківського відділу поліції
Склад виконкому практично не змінювався з грудня 2015 року. Була спроба кардинально змінити виконком у жовтні 2017 року. Тоді депутати звільнити 14 членів виконкому, секретаря Білоцерківської міської ради та заступників мера через їх неефективну роботу. Проте міський голова заветував ці рішення, а депутати не змогли подолати вето.
Слідуюча спроба змінити виконком була в лютому 2018 року, проте не знайшла підтримки у сесійній залі.