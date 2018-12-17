Затверджено новий склад виконкому БМР

Зі складу виконкому вивели таких осіб: Сергій Рудюк, колишній начальник Білоцерківського відділу поліції, Іван Тютюнник, голова Коаліції громадських організацій міста Біла Церква «Громадська довіра", Борис Смуток, екс-секретар Білоцерківської міської ради, Василь Міщенко, приватний підприємець.

Новий склад виконкому:

Дикий Геннадій Анатолійович, міський голова Гнатюк Валерій Володимирович, заступник міського голови Поляруш Олександр Олексійович, заступник міського голови Кравець Анатолій Васильович, заступник міського голови Литвиненко Катерина Сергіївна, заступник міського голови Новогребельська Інна Володимирівна, заступник міського голови Постівий Сергій Олександрович, керуючий справами Кошель Вадим Олегович , секретар міськради Антонюк Микола Анатолійович, радник міського голови Гриненко Юрій Анатолійович, приватний підприємець, за поданням ВО "Батьківщина" Кандауров Сергій Миколайович, директор комунального підприємства «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс», заступник голови Київської обласної регіональної парторганізації політичної партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» Маршалок Вадим Анатолійович, приватний підприємець Ребенко Степан Анатолійович, приватний підприємець, за поданням БПП "Солідарність" Винниченко Сергій Олександрович, головний інженер ТДВ "Білоцерківський кар'єр", за поданням БМО ВО "Свобода" Поліщук Станіслав Михайлович, за поданням ТО ПП "Опозиційний блок" Островерх Вікторія Петрівна, за поданням Білоцерківської міської організації Радикальної партії Ляшка Олійник Олег Олександрович, за поданням Білоцерківської міської організації Радикальної партії Ляшка Усенко Яків Віталійович, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Завод пакувального обладнання «Термо-Пак», за поданням Білоцерківської міської організації роботодавців; Фастівський Вадим Петрович, директор ТОВ "Трайдент", за поданням Білоцерківського представництва громадської організації "Об'єднання "Самопоміч" Челюбеєв Серафим Васильович, директор ДЮСШ «Олімп», за поданням Білоцерківської міської організації Політичної партії «Партія економічного відродження України» Мельниченко Геннадій Вікторович, начальник Білоцерківського відділу поліції

Склад виконкому практично не змінювався з грудня 2015 року. Була спроба кардинально змінити виконком у жовтні 2017 року. Тоді депутати звільнити 14 членів виконкому, секретаря Білоцерківської міської ради та заступників мера через їх неефективну роботу. Проте міський голова заветував ці рішення, а депутати не змогли подолати вето.

Слідуюча спроба змінити виконком була в лютому 2018 року, проте не знайшла підтримки у сесійній залі.