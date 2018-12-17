Поліція проводить операцію "Новорічна ялинка"

Цікаво, продаж хвойних на зупинці біля стовпа - це законне місце торгівлі чи ні?

У період з 05.12.2018 по 31.12.2018 працівники Білоцерківського відділу поліції проводять операцію під умовною назвою "Новорічна ялинка". З метою виявлення та недопущення фактів незаконного продажу хвойних насаджень, правоохоронці виїжджають на місця продажу ялинок, перевіряючи наявність на них штрих-коду, чіпу та відповідної документації.

10-12 грудня 2018 року були проведені спільні рейди з представниками Державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство» в Томилівському лісництві. Порушень законодавства у сфері охорони хвойних насаджень виявлено не було. Місць реалізації хвойних насаджень також виявлено не було.

Нагадуємо, що за незаконну порубку, пошкодження та знищення хвойних насаджень, а також порушення правил збереження, перевезення та реалізації такої продукції законодавством передбачена адміністративна відповідальність за ст. 65 КУпАП (Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка), ст.152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів), 159 (Порушення правил торгівлі на ринках), ст.160 КУпАП (Торгівля з рук у невстановлених місцях), ст.164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності), а саме – накладення штрафів від 5 до 100 (у залежності від розміру заподіяної шкоди) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно незаконної вирубки, перевезення або продажу хвойних насаджень, повідомляйте про такі факти, зателефонувавши на спецлінію поліції Київщини «102».

Поліція Білої Церкви