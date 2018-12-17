Депутати підтримали звільнення директора «Білоцерківтепломережі»

На позачерговому засіданні 62 сесії БМР депутати підтримали рішення про звільнення директора КП БМР «Білоцерківтепломережа» Михайла Вакуленка, який призначений на цю посаду у березні 2018 року. Напередодні виконком БМР також підтримав таке рішення.

Рішення розглядалося непросто. На передсесійному засіданні депутатських комісій прозвучала пропозиція зняти з розгляду це питання. Проте його все одно винесли на сесію. Під час розгляду мер Геннадій Дикий зауважив, що керівник Тепломережі усунувся від виконання службових обов’язків, перебуваючи на лікарняному, борг Тепломережі перед ТЕЦ – 30 млн. грн, через що може опинитися без опалення масив Леваневського, а борг перед Нафтогазом – 300 млн. грн.

Частина депутатів не погодилися з такою позицією мера. Депутат Андрій Король, фракція "Опозиційний блок", спершу попросив мера підтвердити чи спростувати інформацію про те, що точка розмежування зараз знаходиться на території ТЕЦ. Мер відмовився це робити, посилаючись на те, що питання технічне. Тоді Андрій Король заявив: «Після того, як Михайло Вакуленко відмовився підписувати акти виконаних робіт, була підписана додаткова угода, де точка розмежування уже знаходиться на території ТЕЦ, за 100 м від тієї точки розмежування, яка зазначена в офіційному договорі. Зараз Геннадій Анатолійович зводить рахунки з людиною (Михайлом Вакуленком, - ред.), яка просто відмовилася підписувати злочинні акти виконаних робіт.

Геннадій Анатолійович своєю службовою бездіяльністю призвів до того, що лічильник був встановлений на території ТЕЦ і тепер 100 м труби непідконтрольні міській владі, до них тепер може бути багато підключень. Або може і не бути підключень, але акту обстежень цього відрізку труби немає. Лічильник рахує різницю між температурою у трубі на виході та вході. Так ось, на цих непідконтрольних 100 м є багато можливостей спеціально занизити температуру носія, тим самим завдавши збитків міському бюджету.

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Тому міський голова повинен самостійно прийняти таке рішення про звільнення керівника комунального підприємства, якщо він вважає це за потрібне, а не прикриватися нашим рішенням», - зазначив Андрій Король.

Депутат Геннадій Джегур, фракція "БПП - "Солідарність", також підтримав колегу. «Коли мова йде про призначення керівника того чи іншого комунального підприємства та його звільнення – це виключна компетенція міського голови. Ми неодноразово зверталися до мера, щоб саме міська рада отримала повноваження призначати та звільняти керівників. Тоді нам сказали, що це виключна компетенція міського голови. А зараз на депутатський корпус перекладають ті повноваження, які нам не належать. Коли були звільнені ряд керівників комунальних підприємств, ніяких рішень сесій не потрібно було. А зараз треба. Чому? Бо хтось хоче чужими руками жар загрібати», - сказав Геннадій Джегур.

Депутат Володимир Панасов, фракція ВО "Свобода", додав, що з’явилися нові обставини цієї справи та попросив перерву для наради голів фракцій. Мер спершу відмовився. Зрештою погодився. Після перерви слово фактично випросили голови ОСББ. Коломієць Вікторія, голова ОСББ «Павліченко, 20 б» та Людмила Поліщук, голова ОСББ «Білий дім», зауважили, що Михайло Вакуленко – був єдиним керівником Тепломережі, який дослухався до їх точки зору, реагував на заявки та налагодив нормальну співпрацю з ОСББ. Тому просили не звільняти його з посади.

Утім після перерви 28 депутатів підтримали рішення про звільнення директора Тепломережі.

Нагадаємо, 18 грудня профільна депутатська комісія розглядала ситуацію довкола Тепломережі та вирішила провести аудит діяльності підприємства, а вже потім приймати рішення. Незважаючи на це, за кілька годин відбулося засідання виконкому БМР, на якому підтримали розірвання договору з директором Тепломережі.