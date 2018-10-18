Газанули, так газанули

25 жовтня депутати Білоцерківської міськради ледь не пересварилися через ціну на газ під час сесії. Хоча на початку нічого не передбачало бурі. Розпочали традиційно: із запитів та звернень. Так само традиційно депутат Володимир Бабенко, фракція "Укроп", процитував матюкливий вірш російського музиканта Сергія Шнурова, присвячений російській владі і московським попам. Колеги дружно посміялися та перейшли до запитів і звернень.

Так, депутат Андрій Король, фракція "Опозиційний блок", зачитав два запити щодо фінансування програми «Цукровий діабет» з бюджету Київської області, адже, як виявилося, цього року Київська обласна рада, де від Білої Церкви працює 12 депутатів, вперше не виділила коштів на фінансування цієї програми. По ній хворим на діабет закуповують інсулін. У Білій Церкві мешкає 1035 осіб, хворих на діабет. На інсулін потрібно приблизно 6, 2 млн. грн. Цьогоріч половину цієї суми виділила міська рада, а половину покрила держава. Також депутат Король звернувся до міського голови щодо проблеми невчасного вивозу сміття по місту та забруднення повітря смогом від котелень підприємств, які працюють на твердому паливі. Міський голова заявив, що таке звернення до Державної екологічної інспекції у Київській області щодо перевірки цих підприємств надіслав, а також дав доручення ДЖКГ розібратися, чому вивозиться погано сміття.

Хоч хтось із депутатів насмілився вказати меру на проблему. Нагадаємо, 40% акцій КАТП-1028 належить батькові міського голови Анатолію Дикому

Затим зі зверненням до Кабінету міністрів України виступив депутат Олег Музальов, фракція "БПП- "Солідарність", щодо ситуації, яка склалася з ціною на газ. Як відомо, напередодні уряд затвердив підвищення ціни на блакитне паливо на 23, 5% з 1 листопада. У зверненні депутат Музальов зазначає, що це рішення продиктоване умовами співпраці з МВФ та зобов’язаннями розплачуватися за кредити, які взяли попередні керівники уряду. «Зокрема, з 2007 по 2014 роки державний борг України зріс на $46 млрд, з яких уряд Юлії Тимошенко запозичив $26, 5 млрд, тобто уряд Тимошенко щомісячно «проїдав» майже $1 млрд, адже кошти спрямовувалися не на відновлення економіки, а на популістичні рішення на зразок «юліної тисячі». Сьогодні настав час віддавати борги. Водночас, враховуючи негативні наслідки до яких може призвести зростання ціни на газ, ми, депутати Білоцерківської міської ради, звертаємося до Кабінету міністрів з вимогою захистити найбільш вразливі верстви населення шляхом розширення програми субсидій та доступності належної якості комунальних послуг», - йдеться у зверненні.

Депутат Олег Музальов, напевно, не очікував на таку реакцію колег на його звернення

Таке звернення не сподобалося частині депутатів. Андрій Король зауважив, що нинішня влада скоротила програму субсидій з 75 млрд. до 50 млрд. грн і не дає гроші на програми на інсулін. «Те, що ви зараз говорите, суперечить тим діям, що відбуваються. Тому давайте таких закидів більше не робити», - зазначив Андрій Король. Цікаво було б дізнатися, з якого джерела депутат взяв інформацію щодо скорочення розміру субсидій? Тому, що в Інтернеті легко знайти протилежну інформацію: постійне нарощування коштів, які уряд витрачає на субсидії. Так, у 2015 році було витрачено 14 млрд грн, у 2016 – 40 млрд грн, у 2017 – 47 млрд грн, а у 2018 планується витратити 55 млрд. грн. Джерело інформації ТУТ.

Більше того, уряд щороку фіксує зайве нараховані субсидії. Так, міністр соцполітики Андрій Рева під час години запитань до уряду у парламенті 5 жовтня заявив: «У 2016 році зайво нарахованої субсидії, в тому числі по газу, було списано 15 млрд грн за рахунок «завищених нормативів». У 2017 році зайво нарахована субсидія, це не зекономлена, це зайво нарахована субсидія, складала 8 млрд грн, після перегляду нормативів. У 2018 році, на 1 липня, було зайво нарахованої субсидії 5 млрд грн», - сказав Рева. Тому уряд удосконалює механізми надання субсидії, аби вона призначалася тим, хто її дійсно потребує, а також з наступного року впроваджується монетизація субсидій.

Громадський активіст Павло Лаврусь вважає кроки депутатів популізмом

Сергій Беркут, депутат від ВО «Батьківщина», заявив, що із задоволенням підтримає звернення Олега Музальова, але, якщо уряд не прислухається, то депутати від БПП мають вийти із партії.

Звернення Олега Музальова підписало 15 депутатів та на голосування його чомусь не виносили. Натомість альтернативне звернення по цьому ж питанню, яке підготували три фракції – ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та Об’єднання «Самопоміч» про скасування рішення щодо підвищення вартості ціни на газ на голосування винесли. Але воно зазнало фіаско. Звернення підтримали лише 17 депутатів. Не голосував навіть міський голова Геннадій Дикий. Після такого результату Сергій Беркут попросив перерви, щоб визначити з подальшими діями, а після перерви заявив, що «ті політичні сили, які представляють провладну більшість, спроможні платити по цій ціні, але переважна більшість громади неспроможна» і «депутати, які не підтримали, представляють олігархічні клани». До цієї когорти відноситься, мабуть, і міський голова, раз не підтримав?..

Навіть міський голова Геннадій Дикий не підтримав звернення його ж політичної сили "Самопомочі" щодо скасування підвищення ціни на газ...

Суперечка може б і ще тривала, але взяв слово депутат Василь Савчук, фракція ПЕВУ: «Шановні колеги, ми пересваримося, уже пересварилися через те, що треба виконувати те, що сказали партійні боси. Давайте відходити від цього. У нас же є купа наших міських проблем. Давайте займатися своїми питаннями. Якщо далі це питання буде підніматися, то хай приїздять депутати Верховної Ради та розкажуть, що вони зробили для того, аби відмінити цю політику підвищення цін на газ. Або може вони згодні з цим? Чого ми тут сваримося?».

На тому «газове» питання закінчилося і депутати перейшли до порядку денного.

P.S. Тут варто лише додати історичні факти:

У 2008 році ціна на російський природний газ для України становила $180 за тис. куб. м. Проте з 1 січня 2009 року «Газпром» у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. Президент Віктор Ющенко вимагав від прем’єра Юлії Тимошенко щоб ціна газу у 2009 році була не вищою $205. Проте усупереч його вимогам та забороні підписувати договір на іншу ціну, а також за відсутності директивів Кабінету міністрів Юлія Тимошенко відлітає до Росії, де 18 січня 2009 разом з прем'єр-міністром Путіним підписує новий договір, який передбачав вартість газу $450 за тис. куб. м. Також "газові угоди" Юлії Тимошенко закріпили монополію «Газпрому» на постачання блакитного палива в Україну, адже наша держава змушена була споживати російський газ у будь-якому випадку, навіть якщо він їй не потрібен або просто оплачувати законтрактовані обсяги, а це 52 млрд. ку м. Відтак «Газпром» нарахував Україні $ 56 млрд. боргу за неспожитий газ. Цей договір був оскаржений «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражному суді, який повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати», також було зменшено річний контрактний обсяг закупівлі газу з 52 млрд. куб м до 5 млрд. куб м. Також у лютому цього року у Стокгольмському арбітражному суді «Нафтогаз» домігся компенсації від «Газпрому» на суму 4,63 мільярди доларів через недостатній обсяг транзиту через Україну. Вартість ціни на газ, який Україна закуповує в Європі по рокам:

2014 – 355 дол за куб м

2015 – 252 дол за куб м

2016 – 194 дол за куб м

2017 – 216 дол за куб м

2018 – 249 дол. за куб м

Дані: інформаційний портал «Слово і діло», espreso.tv, hromadske.ua